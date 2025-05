W najbliższy weekend kierowcy podróżujący autostradą A2 napotkają na utrudnienia związane z zamknięciem Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP): Kozanki i Zaborów. Powód - konieczność wymiany nawierzchni na tych wjazdach.

Zmiany na autostradzie A2 (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Dostęp do MOP-ów zostanie zablokowany w niedzielę, 11 maja około godziny 20.00. Po tym czasie rozpoczną się prace związane z usunięciem starej nawierzchni, a w ich miejsce zostanie położona nowa.

Przewidujemy, że MOP Kozanki (położony przy jezdni prowadzącej do Poznania) będzie wyłączony z eksploatacji do 14 maja, a MOP Zaborów (przy jezdni w kierunku Warszawy) do 16 maja - informuje Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi.

Podkreśla jednak, że podane terminy mogą ulec zmianie, jeśli pogoda nie będzie sprzyjać. Prace związane z układaniem nowej nawierzchni wymagają bezdeszczowej aury.

Maciej Zalewski zaznacza również, że zamknięte MOP-y to te najprostsze, bez stacji paliw, gdzie podróżni mogą zaparkować i odpocząć. Komunikat, że MOP-y są niedostępne, będzie wyświetlany tam, gdzie to możliwe, zarówno na stacjonarnych, jak i na mobilnych tablicach zmiennej treści - dodaje.

Kierowcy, zwłaszcza TIR-ów, powinni przygotować się na brak możliwości korzystania z wymienionych MOP-ów i tak zaplanować trasę, żeby mogli zrobić konieczną przerwę w prowadzeniu samochodu na jednym z dostępnych MOP-ów. Planowane prace remontowe mają poprawić komfort i bezpieczeństwo podróżujących autostradą A2.