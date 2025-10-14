We wtorek od wczesnego ranka na A2 zablokowana jest droga w kierunku Poznania. Między węzłami Koło i Konin Wschód ciężarówka uderzyła w nocy w samochód służb drogowych zabezpieczający inny wypadek.

Zdj. poglądowe / Shutterstock

We wtorek rano utrudnienia drogowe występowały w Łódzkiem, a występują nadal w Wielkopolsce. Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, mogą one potrwać do godz. 7.

Na A2 na odcinku Skierniewice - Wiskitki zablokowany był prawy i awaryjny pas w kierunku Warszawy. Służby usuwały tam uszkodzony pojazd ciężarowy. Ruch odbywał się pasem lewym.

Nadal zablokowana jest droga w kierunku Poznania. Między węzłami Koło i Konin Wschód w nocy ciężarówka uderzyła w samochód służb drogowych zabezpieczający inną ciężarówkę, która wcześniej uderzyła w bariery.



