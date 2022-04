Zamiast świątecznego, wielkanocnego śniadania – paczki dla osób samotnych i ubogich w Łodzi. Wraz z organizacjami pożytku publicznego w mieście przygotowano 1100 paczek, a pierwsze już zostały odebrane.

Łodzianie w kolejce po paczki świąteczne / Agnieszka Wyderka / RMF FM

W tym roku w Łodzi, podobnie jak w poprzednich latach, nie ma wspólnego, świątecznego, wielkanocnego śniadania. Miasto razem z organizacjami pożytku społecznego przygotowało dla potrzebujących łodzian tradycyjne potrawy wielkanocne w paczkach - mówi prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

To świąteczne wsparcie dla osób samotnych, wykluczonych społecznie oraz członków rodzin z problemem alkoholowym. Pakunki zawierają produkty na świąteczne śniadanie: biały barszcz, białą kiełbasę, jajka, pieczywo, wędliny, babkę wielkanocną i słodycze.

W przygotowanie tegorocznych paczek włączyły się trzy organizacje: Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łodzi, Caritas Archidiecezji Łódzkiej oraz Stacja Opieki Środowiskowej Konwentu Bonifratrów w Łodzi.

Paczki z produktami na śniadanie wielkanocne sę wydawane m.in. w punktach PKPS / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Paczki wydawane są w trzech punktach odbioru:

Zarząd Dzielnicowy PKPS Łódź-Polesie ul. Żeromskiego 54 - środa (13.04.2022) w godzinach 14.00 - 18.00 oraz czwartek (14.04.2022) w godzinach 8.00 - 15.00

Zarząd Dzielnicowy PKPS Łódź-Widzew ul. Szpitalna 12 - środa (13.04.2022) w godzinach 14.00 - 18.00 oraz czwartek (14.04.2022) w godzinach 8.00 - 15.00

Stacja Opieki Środowiskowej Konwentu Bonifratrów, ul. Przedświt 37 czwartek (14 kwietnia 2022) godz. 11.00 - 14.00.

Nie ma zapisów, a decyduje jedynie kolejność zgłaszania się po pakunek.

We wspólnym łódzkim świętowaniu, które po raz pierwszy odbyło się w 2017 roku, uczestniczyło około 800 osób. Wtedy było to Łódzkie Śniadanie Wielkanocne. W tym roku do potrzebujących trafi 1100 świątecznych paczek.

Koszt przygotowania pomocy świątecznej dla łodzian, to 38,5 tys. złotych.