Baśń i mit faustyczny na miarę naszych czasów - to nowa propozycja Teatru Wielkiego w Łodzi. "Faust" w tej interpretacji to podróż do świata futurystycznej fantazji o społeczeństwie przyszłości. Premierowy pokaz w najbliższą sobotę.

Plakat zapowiadający premierę "Fausta" na scenie Teatru Wielkiego w Łodzi Opera "Faust" to pełna magii i metafizyki baśń dla dorosłych, w której dylemat egzystencjalny głównego bohatera przedstawiony jest na tle opowieści o społeczeństwie czasów wojny. Ludzie pomimo historycznych okoliczności wciąż chcą się bawić, kochać i szukają oparcia oraz etycznego kompasu w prostych wykładniach ludowej moralności i religijnych dogmatach. Interpretacja "Fausta" na scenie Teatru Wielkiego w Łodzi opiera się na ambicji wysnucia baśni i mitu faustycznego na miarę naszych czasów. To podróż w świat dystopii, świat futurystycznej fantazji o społeczeństwie przyszłości. Łódzki spektakl jest utrzymany w konwencji baśni, ale społeczna gorzka obserwacja powoduje, że jest to sztuka dla dorosłego widza - zapowiada dyrektor Teatru Wielkiego i kierownik muzyczny - Rafał Janiak. W oparciu o obserwację współczesnego świata: toczącej się za naszą granicą wojny, kryzysów klimatycznych, postępującej ponownej militaryzacji społeczeństw i ich polaryzacji - wyłania się opowieść o nowym porządku, społeczeństwie końca lat 30. XXI. To obraz ludzi z doświadczeniem niszczących ziemię zbrojnych konfliktów militarnych, którzy jednoczą się w ściśle skodyfikowanych, kontrolowanych wspólnotach i starają się poradzić sobie, dostępnymi metodami, z grozą otaczającego świata. Główny bohater, Faust to lekarz - patolog zajmujący się ofiarami wojny. Jego praca spowodowała, że jest pogrążony w wielkim zwątpieniu, co do natury człowieka, sensu własnej pracy. Przytłacza go rozmiarem katastrofy, którą widzi w świecie. Doświadczenie magicznej przemiany i podróż, w której szuka Małgorzaty, to rodzaj wolterowskiej podróży inicjacyjnej. Wtedy bohater podczas wędrówki odkrywa prawdy dotyczące natury świata. Z kolei Małgorzata - właściwa bohaterka dramatu rozgrywającego się w operze - jest przedstawiana w łódzkiej odsłonie w scenerii swojego ogrodu, który stał się jednym z ważniejszych symboli spektaklu. W minimalistycznym ogrodzie Małgorzaty znajduje się prawdopodobnie ostatnie na Ziemi drzewo - jabłoń. Drzewo to symbol kuszenia przez szatana, ale też czystości Małgorzaty, jej naturalności prostoty i niewinności. Po jej porzuceniu przez Fausta nagie drzewo pokrywa się śniegiem, a na końcu... - tak o pomyśle na realizację opery mówi reżyserka spektaklu - Ewa Rucińska. Jak zakończy się ta historia, warto przekonać się samemu. Kierownictwo muzyczne nad tą sztuką sprawuje Rafał Janiak. Pierwszy spektakl w sobotę (17 czerwca) o godz. 19.00. Realizatorzy: Kierownictwo Muzyczne - Rafał Janiak Reżyseria - Ewa Rucińska Dekoracje - Agata Skwarczyńska Kostiumy - Arkadiusz Ślesiński Choreografia - Aleksandra Osowicz Reżyseria Świateł - Paulina Góral Multimedia - Artur Sienicki Współpraca Muzyczna - Michał Kocimski, Marta Kosielska Przygotowanie Chóru - Maciej Salski Asystenci Reżysera - Adam Grabarczyk, Waldemar Stańczuk Inspicjenci - Andrzej Kowalik, Zbigniew Pawełczyk Obsada: Doktor Faust - Nazari Kachala, Dawid Kwieciński, Irakli Murjikneli Mefistofeles - Wojciech Gierlach, Grzegorz Szostak, Robert Ulatowski Małgorzata - Patrycja Krzeszowska, Aleksandra Orłowska, Anna Wierzbicka Walenty - Arkadiusz Anyszka, Łukasz Motkowicz Wagner - Nikhil Goyal, Jan Szurgot, Witold Tomczyk Siebel - Agnieszka Makówka, Katarzyna Nowosad Marta Schwerlein - Bernadetta Grabias, Olga Maroszek Stary Faust - Krzysztof Dyttus, Marcin Ciechowicz Chór, Balet, Orkiestra Teatru Wielkiego w Łodzi Zobacz również: W Skierniewicach zakończono inwestycję drogową za 42 mln zł

