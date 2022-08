​Z początkiem września w Łodzi zacznie działać regionalny jarmark rolniczy. To będzie pierwsze takie targowisko w stolicy województwa, na którym rolnicy, ogrodnicy i sadownicy będą mogli sprzedawać swoje produkty bezpośrednio konsumentom.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W centrum Łodzi, w pobliżu kompleksu Manufaktura, powstanie rynek, na którym rolnicy z województwa łódzkiego będą mogli sprzedać swoje produkty. Targowisko będzie prowadzić Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach.

Na straganach będzie można kupić: wędliny, sery, miody, wypieki, przetwory, owoce, warzywa, ale też krzewy, drzewa i wyroby rękodzielnicze.

Rynek będzie działał naprzeciwko Manufaktury przy ul. Drewnowskiej 63/75 w Łodzi, a będzie go prowadzić Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach. Stosowną decyzję o współpracy z ośrodkiem podjęły wczoraj (19 sierpnia) władze województwa.

Dla konsumentów to oznacza łatwy dostęp do świeżych produktów regionalnych, a dla producentów - bezpośrednie dotarcie do klientów.

Dajemy rolnikom i producentom rolnym możliwość bezpośredniej sprzedaży swoich produktów w centrum Łodzi, w pobliżu Manufaktury, która przyciąga mieszkańców całego regionu - mówi marszałek województwa łódzkiego, Grzegorz Schreiber. Zyskają na tym także mieszkańcy Łodzi oraz wszyscy, którzy przyjeżdżają do stolicy województwa, bo będą mieć dostęp do wyrobów tradycyjnych, żywności wysokiej jakości, produkowanej w Łódzkiem, do owoców i warzyw.

Władze województwa zapowiadają także wsparcie promocyjne dla produktów oferowanych na rynku przy ulicy Drewnowskiej. Teren zostanie użyczony ŁODR z siedzibą w Bratoszewicach 1 września.