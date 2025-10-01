Od 1 października strefa płatnego parkowania w Łodzi powiększyła się o osiedle Radiostacja. Obowiązuje też nowy cennik opłat za parkowanie. Dla kierowców spoza Łodzi będą one wyższe, a łodzianie oraz osoby odprowadzające w Łodzi podatki mogą liczyć na niższe stawki.

Od 1 października w Łodzi obowiązują nowe zasady płatnego parkowania.

Nowe osiedla w strefie płatnego parkowania

W ramach drugiego etapu zmian do strefy płatnego parkowania włączono osiedle Radiostacja. Nowe zasady obejmują obszar pomiędzy ulicami Kopcińskiego, Narutowicza, Konstytucyjną i Małachowskiego.

Do strefy płatnego parkowania został włączony cały obszar pomiędzy ulicami Kopcińskiego, Narutowicza, Konstytucyjną i Małachowskiego. Osiedle zostało objęte podstrefą B, a za postój na jej terenie zapłacimy w godzinach 7-19. To odpowiedź na coraz trudniejsze znalezienie miejsc parkingowych przez mieszkańców, a także usprawnienie poruszania się po całym osiedlu - poinformował Tomasz Śliwiński z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.

Zmiany w organizacji ruchu

Wprowadzone zostały także zmiany w organizacji ruchu.

Ulica Tkacka od Solskiego do Krzywickiego oraz Zelwerowicza od Krzywickiego do Solskiego stały się jednokierunkowe. Dodatkowo pojawił się kontraruch dla rowerów, co ma ułatwić mieszkańcom wyjazd z osiedla w kierunku Narutowicza i Małachowskiego.

Uporządkowano również parkowanie wzdłuż ulicy Małachowskiego przy parku 3 Maja.



Nowy cennik i ulgi dla mieszkańców

Od środy obowiązuje nowy cennik opłat za parkowanie.

Kierowcy spoza Łodzi zapłacą więcej - różnica wynosi około 1 zł za godzinę.

Łodzianie oraz osoby odprowadzające podatki w mieście mogą liczyć na niższe stawki. Za pierwszą godzinę parkowania w ścisłym centrum mieszkańcy zapłacą 6 zł (wcześniej 5 zł), a pozostali 6,9 zł.

W podstrefach B i C ceny będą średnio o 1 zł niższe.

Mieszkańcy strefy mogą wykupić abonament na parkowanie w cenie 1 zł za dzień (365 zł rocznie).

Abonament dostępny jest w siedzibie ZDiT przy ul. Tuwima 36 lub online. Osoby posiadające pojazd z innym początkiem tablic rejestracyjnych mogą ubiegać się o ulgę mieszkańca przez dedykowaną stronę internetową.