Już w najbliższą sobotę, 4 października, kierowcy w Krakowie znów będą mogli korzystać z ruchu okrężnego na rondzie Stanisława Barei. To efekt postępu prac przy budowie nowej linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Mistrzejowic.
Firma Gülermak, wykonawca inwestycji, poinformowała, że od soboty (4 października) około godziny 6:00 na rondzie Barei zostanie przywrócony ruch okrężny.
Na ulicach odchodzących od ronda ruch będzie odbywał się dwukierunkowo, a na ulicy Lublańskiej kierowcy pojadą już po nowej jezdni.
Budowana linia Krakowskiego Szybkiego Tramwaju połączy Mistrzejowice ze skrzyżowaniem ulic Meissnera i Lema.
Nowa trasa o długości około 4,5 kilometra skróci czas dojazdu do centrum miasta nawet o 12 minut. Jak zapowiadają wykonawcy, pasażerowie będą mogli skorzystać z nowego połączenia pod koniec pierwszego kwartału 2026 roku.
To pierwszy tak duży projekt transportowy w Polsce realizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Za wykonanie inwestycji odpowiada Zarząd Dróg Miasta Krakowa.