Już w najbliższą sobotę, 4 października, kierowcy w Krakowie znów będą mogli korzystać z ruchu okrężnego na rondzie Stanisława Barei. To efekt postępu prac przy budowie nowej linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Mistrzejowic.

/ tramwajdomistrzejowic.pl /

Ruch okrężny wraca na rondo Barei

Firma Gülermak, wykonawca inwestycji, poinformowała, że od soboty (4 października) około godziny 6:00 na rondzie Barei zostanie przywrócony ruch okrężny.

Na ulicach odchodzących od ronda ruch będzie odbywał się dwukierunkowo, a na ulicy Lublańskiej kierowcy pojadą już po nowej jezdni.

/ tramwajdomistrzejowic.pl /

Budowana linia Krakowskiego Szybkiego Tramwaju połączy Mistrzejowice ze skrzyżowaniem ulic Meissnera i Lema.

Nowa trasa o długości około 4,5 kilometra skróci czas dojazdu do centrum miasta nawet o 12 minut. Jak zapowiadają wykonawcy, pasażerowie będą mogli skorzystać z nowego połączenia pod koniec pierwszego kwartału 2026 roku.



To pierwszy tak duży projekt transportowy w Polsce realizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Za wykonanie inwestycji odpowiada Zarząd Dróg Miasta Krakowa.



