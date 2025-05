Problemy z prawem byłego prezesa spółki PGE GiEK Sławomira Z. Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim przedstawiła mu zarzuty działania na szkodę spółki. Według prokuratury wysokość ujętej w zarzucie szkody to ponad 963 tysięcy złotych. Śledztwo obejmuje okres od czerwca 2016 do października 2019 roku. Grozi mu do ośmiu lat więzienia.

Polska Grupa Energetyczna (zdjęcie ilustracyjne) / shutterstock / Shutterstock Zobacz również: Prezes PGE o Baltica 2: Nad Bałtykiem tak wieje, że aż trzeba stawiać parawany

​Żużlowe Grand Prix wraca do Warszawy. Czy na PGE Narodowym wreszcie wygra Polak?

PGE Narodowy nie dla reprezentacji? Możliwa sensacyjna przeprowadzka Były prezes PGE z prokuratorskimi zarzutami Rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim prokurator Dorota Mrówczyńska przekazała, że prokurator postawił Sławomirowi Z. zarzut działania na szkodę spółki PGE GiEK Sławomirowi Z. Mowa o śledztwie, które zostało wszczęte w październiku 2020 roku, gdy spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA w Bełchatowie złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Jak podkreśliła rzeczniczka "w śledztwie zarzut popełnienia czynu kwalifikowanego z art. 296 par. 1 i 2 Kodeksu karnego jako działanie na szkodę spółki przedstawiono Sławomirowi Z. Wysokość ujętej w zarzucie szkody to ponad 963 tys.". Zarzucane przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat, a wobec podejrzanego zastosowano nie izolacyjne środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju i poręczenia majątkowego – wskazała prok. Mrówczyńska. Śledztwo Poinformowała także, że prokuratura wszczęła śledztwo 19 października 2020 r., a "postępowanie było prowadzone w sprawie nadużycia udzielonych uprawnień przez osobę obowiązaną do zajmowania się sprawami majątkowymi spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA w Bełchatowie i obejmowało okres od 14 czerwca 2016 roku do 22 października 2019 r." W tym okresie spółka miała ponieść szkodę majątkową, którą szacowano wtedy 1,158 mln zł. Prok. Dorota Mrówczyńska nadmieniła, że z uwagi na oczekiwanie na sporządzenie opinii biegłych z zakresu rachunkowości i finansów, "w okresie od 11 maja 2022 r. do 9 października 2024 r. śledztwo było zawieszone".Obecnie w tej sprawie realizowane są i planowane kolejne czynności procesowe, co do których nie udzielamy informacji z uwagi na dobro prowadzonego postępowania przygotowawczego i tajemnicę, jaką jest ono objęte – poinformowała.