Paweł Jabłoński z PiS-u uważa, że zobowiązanie Karola Nawrockiego do dożywotniej opieki nad Jerzym Ż., które ujawnił portal Interia, jest manipulacją mającą zdyskredytować kandydata na prezydenta. "To zwalczanie opozycji wszystkimi instytucjami państwa" - stwierdził.

Karol Nawrocki, Paweł Jabłoński, fot. Piotr Nowak / Szymon Łabiński / PAP

Portal Interia ujawnił umowę z 2021 roku, w której Karol Nawrocki zobowiązał się do dożywotniej opieki nad Jerzym Ż., od którego wcześniej kupił mieszkanie

Poseł PiS Paweł Jabłoński twierdzi, że to manipulacja, sugerując udział służb specjalnych i działania na rzecz kampanii Rafała Trzaskowskiego; zwraca uwagę na częściowe zasłonięcie danych w dokumencie

Miasto Gdańsk zawiadamia prokuraturę, wskazując na możliwe przestępstwa, w tym poświadczenie nieprawdy i działanie na szkodę Jerzego Ż. oraz miasta

Portal Interia ujawnił dokument, z którego wynika, że Karol Nawrocki zobowiązał się m.in. do dożywotniej opieki nad Jerzym Ż., od którego wcześniej nabył mieszkanie. Umowa zawarta w sierpniu 2021 roku wywołała wiele pytań, zwłaszcza że Nawrocki niedługo potem objął funkcję prezesa IPN i przeprowadził się do Warszawy, co mogło utrudnić realizację zobowiązań.

Poseł PiS: To manipulacja

Paweł Jabłoński wyraził opinię, że pismo jest manipulacją mającą na celu dyskredytację Nawrockiego. Zasugerował, że za wyciekiem mogą stać służby specjalne, działające na rzecz kampanii Rafała Trzaskowskiego. Jabłoński uważa, że częściowe zasłonięcie dokumentu podważa jego wiarygodność.



To są standardy, które nie mają nic wspólnego ze standardami demokratycznymi. (...) Wzywanie teraz przed komisję specjalną (komisje sprawiedliwości) w parlamencie. No cóż to jest? Jakieś zarzuty prokuratorskie, kontrola NIK - mówił poseł.

W jego ocenie ujawniony przez dziennikarzy dokument jest "jakąś kolejną manipulacją" - zasłonięto tam bowiem nazwisko Jerzego Ż., adres i numer księgi wieczystej mieszkania oraz odręczny podpis Jerzego Ż.

Dokument jest przynajmniej częściowo zasłonięty. (...) To jest zwalczanie opozycji wszystkimi instytucjami państwa - stwierdził Jabłoński, wskazując na potencjalną manipulację w celu zdyskredytowania Nawrockiego.



Miasto Gdańsk zawiadamia prokuraturę

Miasto Gdańsk skierowało do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Karola Nawrockiego. Rzecznik ratusza Karol Stenzel powiedział na konferencji prasowej, że mogło dojść do poświadczenia nieprawdy w akcie notarialnym, działania na szkodę Jerzego Ż., a także miasta Gdańsk poprzez wykup mieszkania z bonifikatą.

Rzecznik poinformował także, że Miasto Gdańsk skieruje pismo do Rady Izby Notarialnej w Gdańsku, w którym wniesie o dokonanie analizy ewentualnego naruszenia zasad etyki notarialnej.