Wielka rzeźba serca dotarła z Chin do Polski. Teraz czeka ją podróż z Pomorza do Łodzi, gdzie stanie na placu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – informuje łódzki magistrat.

Zanim "Serce dla Łodzi" dotarło do portu w Gdańsku, musiało pokonać 12 tysięcy mil morskich. Wyruszyło z chińskiego Tianjin pod Pekinem, w którym zostało stworzone przez kolektyw artystyczny Sino Sculpture Group. Grupa może pochwalić się wieloma znakomitymi realizacjami na całym świecie.

Tym, co wyróżnia styl artystyczny kolektywu, jest niezwykle wysoka jakość wykonania swoich realizacji. Zaprojektowane przez nich rzeźby są w pełni obłe, na ich powierzchni nie widać spawów, łączeń oraz jakiekolwiek innych śladów konstrukcyjno-montażowych.

Blacha polerowana, z której będzie wykonana rzeźba, jest materiałem szlachetnym, nowoczesnym i niezwykle efektownym. To będzie druga w Polsce wielkoformatowa rzeźba wolnostojąca, wykonana w tym materiale. Podstawową jego cechą jest efekt lustrzanego odbicia, dzięki czemu serce o wymiarach 3,5 m na 3,5 m na 2,1 m stanie się ogromnym, trójwymiarowym lustrem, w którym będzie odbijać się rzeczywistość dookoła.

Jak informuje Urząd Miasta Łodzi, w Tianjin rzeźba została załadowana na statek Mayview Maersk, należący do największych kontenerowców świata. Samo serce ma wysokość 3,5 metra, a do transportu zostało dodatkowo umieszczone w specjalnym stelażu-skrzyni o wysokości blisko 4 metrów, znacznie przekraczającej wysokość dostępnych kontenerów. Konieczne było więc skorzystanie ze specjalnych konstrukcji do przewozu ponadgabarytowych ładunków, tzw. Open Top, umożliwiających załadunek od góry - informuje Tomasz Gawrylczyk, szef marketingu Langowski Logistics, firmy z Gdyni, która dostarcza ładunek z Chin do Łodzi

Serce w weekend wpłynęło do portu. Przeładunek rzeźby na terminalu DCT w Gdańsku to kolejne wyzwanie, jakie stoi przed Langowski Logistics. Potem czeka je podróż do Łodzi na naczepie niskopodwoziowej.

Kiedy już dotrze do Łodzi, 3,5-metrowe serce stanie na placu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pomiędzy pałacem Poznańskiego i hotelem Puro.

Datę oficjalnego odsłonięcia rzeźby poznamy niebawem.