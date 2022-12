W poniedziałek w Łodzi rozpocznie się długo wyczekiwany remont ul. Legionów pomiędzy placem Wolności a ulicą Żeligowskiego. To oznacza duże zmiany dla kierowców i pasażerów MPK.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Najpierw drogowcy, przy współpracy z MPK Łódź, zdemontują trakcję, a następnie rozpoczną się prace rozbiórkowe i demontażowe torowiska. W pierwszej kolejności roboty będą prowadzone wyłącznie na jezdni, bez ingerencji w chodniki. Jak przekazano, zachowany zostanie dojazd do posesji.

Zmiany w organizacji ruchu

Zmiany w organizacji ruchu obejmować będą zasięgiem cały remontowany obszar. Odcinek od placu Wolności do Zachodniej zostanie zamknięty dla ruchu, podobnie jak ten od Zachodniej do Żeligowskiego. Bez zmian przejezdne pozostanie skrzyżowanie Legionów z Zachodnią. Pomiędzy Zachodnią a Żeromskiego wjazd będą mieli jedynie mieszkańcy. Zamknięte będzie też skrzyżowanie z Gdańską.

Łatwiej będzie na odcinku pomiędzy Żeromskiego a Żeligowskiego. Z Żeromskiego możliwe będzie skręcanie w lewo i będzie można przejechać Cmentarną do Ogrodowej. W drugą stronę, z Cmentarnej, będzie trzeba skręcić w św. Jerzego, a następnie Legionów dojedziemy do Żeromskiego.

Legionów od św. Jerzego do Cmentarnej będzie jednokierunkowa w stronę Żeromskiego, a od św. Jerzego do Żeligowskiego w stronę Kasprzaka. Pozwoli to na odpowiednie rozłożenie ruchu i dostęp do ważnych na Polesiu ciągów komunikacyjnych.

Zmiany tras MPK Łódź

Linia tramwajowa 15 kursująca na krótkim odcinku Legionów zmieni swoją trasę. Wraz z zamknięciem skrzyżowania Legionów / Gdańska tramwaje nie będą kursowały również po Gdańskiej od Kopernika. W ich zastępstwie już teraz kursuje linia 86.

Zmieni się również trasa linii 73, która kursować będzie na trasie:

RADOGOSZCZ ZACHÓD - 11 listopada, Włókniarzy, Pojezierska, Zgierska, Zachodnia, Drewnowska, Karskiego, Ogrodowa, Cmentarna, św. Jerzego, Legionów, Włókniarzy, Srebrzyńska - KOZINY - Srebrzyńska, Ogrodowa, Karskiego, Manufaktura, Ogrodowa, Zachodnia, Zgierska, Pojezierska, Włókniarzy, 11 listopada - RADOGOSZCZ ZACHÓD.

Jak zmieni się Legionów?

Torowisko tramwajowe zostanie wymienione na cichsze. Jezdnia otrzyma nową nawierzchnię. Poszerzone zostaną chodniki. Ulicę o uspokojonym ruchu pojazdów wzbogacą drzewa, krzewy i inne rośliny utrzymywane przez automatyczny system nawadniania. Poza tym pojawią się nowe meble miejskie, kosze, ławki i oświetlenie. Węższa będzie także jezdnia ul. Cmentarnej.

W obszarze skrzyżowania obu ulic zaprojektowano przeznaczony dla pieszych zielony plac, którego głównym atutem będzie nowa fontanna.

Wartość inwestycji wynosi 116 mln zł. Finał projektu zaplanowany jest na czwarty kwartał 2023 roku.