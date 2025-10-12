17-letni chłopak trafił do szpitala po tym, jak został porażony prądem z trakcji elektrycznej. Wcześniej wspiął się na metalowy most kolejowy. Do tego dramatycznego zdarzenia doszło w Wieruszowie w województwie łódzkim.

W rejonie ul. Sportowej w miejscowości Wieruszów w Łódzkiem doszło do zdarzenia, które o mało nie zakończyło się tragedią.

17-latek został porażony prądem po tym, jak wspiął się na metalowy most. Do zdarzenia doszło w sobotę, a w niedzielę policja podała RMF24 szczegóły.

Nastolatek wszedł na metalową konstrukcję mostu. W wyniku niezachowania ostrożności został porażony prądem z trakcji elektrycznej. Następnie spadł z wysokości kilku metrów na tory i stracił przytomność. Został przetransportowany do szpitala przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - powiedział RMF24 st. asp. Piotr Siemicki z Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie.

Służby wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Na razie nie wiadomo, w jakim stanie jest przebywający w szpitalu 17-latek.