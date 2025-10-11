19-letni kierowca bmw zginął w tragicznym wypadku, do którego doszło na katowickim odcinku autostrady A4. "Apelujemy o rozsądek i rozwagę za kierownicą!" - podała śląska policja, publikując ku przestrodze zdjęcia z tego zdarzenia. Funkcjonariusze dodali też, że tylko od początku tej jesieni na drogach województwa śląskiego doszło do 79 wypadków, w których zginęło 9 osób, a 89 zostało rannych.

Do tragedii na katowickim odcinku autostrady A4 w stronę Krakowa doszło na wysokości ul. Kochłowickiej w nocy z czwartku na piątek. W wypadku na miejscu zginął 19-letni kierowca bmw.

Na razie można jedynie podejrzewać, co było bezpośrednią przyczyną zdarzenia.

"Pomimo szybkiej reakcji wszystkich służb ratunkowych, życia 19-latka nie udało się uratować. Na miejscu przez kilka godzin pracowali policjanci z katowickiej komendy pod nadzorem prokuratora, wykonując niezbędne czynności procesowe. Śledczy wyjaśniają teraz szczegółowo okoliczności tego wypadku. Mokra i śliska nawierzchnia nie sprzyja przyczepności opon, dlatego apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o ostrożność" - podała śląska policja.

Tylko od początku tej jesieni na drogach województwa śląskiego doszło do 79 wypadków, w których zginęło 9 osób, a 89 zostało rannych. Policja odnotowała również 2403 kolizje.