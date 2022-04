Łódzcy policjanci zatrzymali 24-letniego mężczyznę, jego 71-letnią babcię oraz 21-letniego kolegę, którzy posiadali narkotyki. Za takie przestępstwo grozi kara nawet do 3 lat więzienia.

Łódzcy policjanci obserwowali dwóch młodych mężczyzn idących do taksówki w dzielnicy Bałuty. Jeden z nich odpowiadał rysopisowi osoby podejrzanej o rozprowadzanie środków psychotropowych.

Policjanci wylegitymowali obu mężczyzn i przeszukali ich mieszkania.

Jak się okazało 24-latek mieszkał wraz z 71-letnią babcią, która na widok mundurowych zaczęła bardzo nerwowo się zachowywać. W ręce ściskała tabletki tłumacząc, że są to jej lekarstwa. Okazało się, że są to tabletki extasy. Kobieta podczas zatrzymania przyznała się, że kłamała by uniknąć kary.

Natomiast w mieszkaniu 21-latka policjanci dodatkowo zabezpieczyli masę plastyczną z zawartością THC .

Cała trójka usłyszała zarzuty. Za takie przestępstwo grozi kara nawet do 3 lat więzienia.