Na najbardziej reprezentacyjnym odcinku ul. Piotrkowskiej w Łodzi ruszył montaż nowoczesnego systemu słupków i kamer. To początek wielkich zmian – już wkrótce słynna ulica stanie się deptakiem z ograniczonym ruchem pojazdów.

Ul. Piotrkowska w Łodzi w części stanie się deptakiem / Shutterstock

Piotrkowska zmienia swoje oblicze

Ul. Piotrkowska liczy sobie niespełna 5 km długości i należy do najdłuższych ulic handlowych w Europie.

Władze Łodzi rozpoczęły właśnie montaż systemu ruchomych słupków oraz kamer na odcinku od placu Wolności do ul. Roosevelta.

To właśnie ten fragment, będący wizytówką miasta, ma stać się deptakiem z prawdziwego zdarzenia. Nowe rozwiązania mają ograniczyć ruch samochodowy i sprawić, że ulica stanie się jeszcze bardziej przyjazna pieszym i turystom.

Nowoczesny system kontroli wjazdu

W ramach inwestycji przy każdej przecznicy pojawią się słupki, które uniemożliwią wjazd nieuprawnionym pojazdom.

Jak zapowiadają urzędnicy, system będzie wyposażony w kamery odczytujące numery rejestracyjne samochodów. Słupki automatycznie schowają się, gdy zbliży się do nich pojazd uprawniony do wjazdu.

W sumie zamontowanych zostanie 28 ruchomych i 108 stałych słupków.



Kto będzie mógł wjechać?

Inteligentny system ma zapewnić mieszkańcom Piotrkowskiej dojazd do posesji przy zamkniętym odcinku ulicy. Przejazd będą miały także służby ratunkowe.

Dostawcy będą mogli dojeżdżać do sklepów i lokali gastronomicznych wyłącznie w godzinach 6-11. Nowe rozwiązania mają skutecznie wyeliminować nieuprawniony ruch samochodowy, który - mimo dotychczasowych zakazów i monitoringu - wciąż był problemem.



Wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski podkreśla, że realizacja tej inwestycji to ważny krok w rozwoju Piotrkowskiej.

Obiecaliśmy mieszkańcom, że słupki powstaną i właśnie startuje ich montaż. To dla nas kluczowe zadanie i kolejny krok w zapowiadanych zmianach i rozwoju Piotrkowskiej. Chcemy, aby była jeszcze bardziej atrakcyjna dla mieszkańców i turystów, żeby się na niej dobrze czuli, bawili i spędzali czas w restauracjach oraz klubach - zaznaczył Piotrowski.



Pierwsze słupki mają być gotowe jeszcze w październiku, a cały system zostanie uruchomiony pod koniec roku.

Już na początku przyszłego roku rozpocznie się proces wydawania nowych pozwoleń na wjazd dla mieszkańców i dostawców. To początek nowego rozdziału w historii jednej z najdłuższych ulic handlowych w Europie.