Na najbardziej reprezentacyjnym odcinku ul. Piotrkowskiej w Łodzi ruszył montaż nowoczesnego systemu słupków i kamer. To początek wielkich zmian – już wkrótce słynna ulica stanie się deptakiem z ograniczonym ruchem pojazdów.
Ul. Piotrkowska liczy sobie niespełna 5 km długości i należy do najdłuższych ulic handlowych w Europie.
Władze Łodzi rozpoczęły właśnie montaż systemu ruchomych słupków oraz kamer na odcinku od placu Wolności do ul. Roosevelta.
To właśnie ten fragment, będący wizytówką miasta, ma stać się deptakiem z prawdziwego zdarzenia. Nowe rozwiązania mają ograniczyć ruch samochodowy i sprawić, że ulica stanie się jeszcze bardziej przyjazna pieszym i turystom.
W ramach inwestycji przy każdej przecznicy pojawią się słupki, które uniemożliwią wjazd nieuprawnionym pojazdom.
Jak zapowiadają urzędnicy, system będzie wyposażony w kamery odczytujące numery rejestracyjne samochodów. Słupki automatycznie schowają się, gdy zbliży się do nich pojazd uprawniony do wjazdu.
W sumie zamontowanych zostanie 28 ruchomych i 108 stałych słupków.
Inteligentny system ma zapewnić mieszkańcom Piotrkowskiej dojazd do posesji przy zamkniętym odcinku ulicy. Przejazd będą miały także służby ratunkowe.
Dostawcy będą mogli dojeżdżać do sklepów i lokali gastronomicznych wyłącznie w godzinach 6-11. Nowe rozwiązania mają skutecznie wyeliminować nieuprawniony ruch samochodowy, który - mimo dotychczasowych zakazów i monitoringu - wciąż był problemem.
Wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski podkreśla, że realizacja tej inwestycji to ważny krok w rozwoju Piotrkowskiej.
Obiecaliśmy mieszkańcom, że słupki powstaną i właśnie startuje ich montaż. To dla nas kluczowe zadanie i kolejny krok w zapowiadanych zmianach i rozwoju Piotrkowskiej. Chcemy, aby była jeszcze bardziej atrakcyjna dla mieszkańców i turystów, żeby się na niej dobrze czuli, bawili i spędzali czas w restauracjach oraz klubach - zaznaczył Piotrowski.
Pierwsze słupki mają być gotowe jeszcze w październiku, a cały system zostanie uruchomiony pod koniec roku.
Już na początku przyszłego roku rozpocznie się proces wydawania nowych pozwoleń na wjazd dla mieszkańców i dostawców. To początek nowego rozdziału w historii jednej z najdłuższych ulic handlowych w Europie.