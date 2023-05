Tegoroczny, 14. festiwal Geyer Music Factory, odbywający się w czerwcu i lipcu na dziedzińcu Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, poświęcony będzie muzyce filmowej. Publiczność usłyszy utwory z filmów o Bondzie, tanga, melodie z musicali i piosenki z baśni Disneya.

Koncert z cyklu Geyer Music Factory na dziedzińcu Białej Fabryki - siedzibie Centralnego Muzeum Włókiennictwa / Grzegorz Michałowski / PAP

14. festiwal odbywa się w roku 600-lecia naszego miasta i bardzo cieszę się, że dyrektor artystyczny, komponując program, dopasował się do jednego z przewodnich tematów obchodów, jakim jest Łódź filmowa. Koncerty na dziedzińcu zabytkowej Białej Fabryki mają szczególny klimat, który jest doceniany przez publiczność. Jak zwykle towarzyszyć będą im specjalne oprowadzania kuratorskie i spacer po mieście - podkreśliła wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka.

Tytuł tegorocznego festiwalu to "Filmowe partytury". Zaproszeni artyści przez kolejne cztery piątkowe wieczory zaprezentują jazzowe, autorskie i popowe aranżacje znanych z ekranu melodii.

"Na naszej scenie zaprezentowane zostaną dwie premiery. Pierwsza to nowy projekt Big Bandu Fabryka Wełny, który 30 czerwca zagra piosenki z filmów o Jamesie Bondzie. To będzie opracowanie na big band, które przygotowuje Maciej Latalski i będą to absolutnie nowe aranże. Tydzień później mamy bardzo elegancką formę - duet skrzypcowy Mikołajczyk & Jedynecki wykona znane filmowe tanga, takie jak "Por Una Cabeza" z filmu "Zapach kobiety" czy "Libertango" z "Frantic" oraz specjalnie napisany utwór składający się z 18 tematów z muzyki filmowej - zapowiedział dyrektor artystyczny festiwalu Tomasz Gołębiewski, który jest kameralistą i pierwszym skrzypkiem Filharmonii Łódzkiej.

Z kolei 14 lipca Aga Brenzak & Zagan Acoustic - zespół wykonujący muzykę z pogranicza awangardy, jazzu i folku - zagra premierowo musicalowe hity z takich filmów, jak "Koty", "Chicago", "Cabaret", "Anastasia", "West Side Story" czy "Porgy and Bess".

Festiwal zakończy się 21 lipca koncertem piosenek z filmów Walta Disneya. Za sprawą wokalistów Pauliny Grochowskiej, Małgorzaty Nakoniecznej, Michała Grobelnego, Kamila Zięby publiczność usłyszy znane utwory z filmów "Król Lew", "Kraina lodu" czy "Vaiana Skarb Oceanu".

Wątki filmowe będą przewijać się także w oprowadzaniach, które będą rozpoczynane zawsze godzinę przed koncertem. Zaplanowaliśmy także spacer ulicą Piotrkowską, której sceneria stała się tłem akcji wielu polskich filmów. Spacer w filmowej odsłonie będzie okazją do przypomnienia najciekawszych z nich - zaznaczyła dyrektorka Centralnego Muzeum Włókiennictwa Aneta Dalbiak.

W ramach festiwalu odbędą się dwa oprowadzania po wystawie "Miasto-Moda-Maszyna" - jedno śladami miejsc, które stanowiły scenerię do powieści i filmu "Ziemia Obiecana", drugie - w poszukiwaniu najważniejszych kreacji w polskim i zagranicznym filmie oraz stylizacji ze srebrnego ekranu.

Będzie można także obejrzeć wystawę "Łódzkie mikrohistorie. Ludzkie mikrohistorie", opowiadającą o Łodzi poprzez historie osób żyjących na przestrzeni XIX i XX w. Zwiedzający dowiedzą się więcej o czasie wolnym łodzian w XX wieku, m.in. o popularnych wtedy kinach, najchętniej oglądanych filmach, pierwszych telewizorach i dostępnych stacjach telewizyjnych. Dodatkową atrakcją wydarzenia będzie możliwość zajrzenia do letniskowej willi, która "zagrała" w amerykańskim filmie grozy o nawiedzonym domu "House" z 2008 r. Na oprowadzania obowiązują wcześniejsze zapisy na stronie www.cmwl.pl w zakładce Geyer Music Factory.

Geyer Music Factory to cykl letnich koncertów plenerowych odbywających się na dziedzińcu XIX-wiecznej Białej Fabryki Ludwika Geyera - jednego z najpiękniejszych w Polsce zabytków architektury przemysłowej należącego do Muzeum Włókiennictwa. Od 2009 roku zorganizowano ponad 90 koncertów; wystąpili w nich m.in. Grzegorz Turnau, Anna Maria Jopek, Mietek Szcześniak, Ania Rusowicz, Monika Kuszyńska, Waglewscy, Włodzimierz Nahorny, Kuba Badach, rodzina Miśkiewiczów.

Organizatorem 14. festiwalu jest Fundacja Mozart i Ty. Festiwal został dofinansowany kwotą 140 tys. zł dotacji z budżetu Miasta Łodzi. Projekt zapewnia dostępność koncertów i oprowadzań dla osób ze szczególnymi potrzebami w obszarze architektonicznym, cyfrowym i komunikacyjno-informacyjnym