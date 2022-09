Licealiści marzą, żeby być studentem i wyobrażają sobie, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Naprzeciw tym marzeniom wyszła Politechnika Łódzka, która dla uczniów z województwa łódzkiego przygotowała "Tydzień z matematyką i fizyką". Przez pięć dni licealiści mogą poznać przedsmak studenckiego życia i przymierzyć się do studiów na uczelni.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Smak życia w akademiku i pierwsze w życiu wykłady - tak od podszewki poznaje Politechnikę Łódzką ponad 140 uczniów liceów w trakcie "Tygodnia z matematyką i fizyką". Licealiści mieszkają w akademiku i będą chodzić na takie same zajęcia, jak prawdziwi studenci. Będą ćwiczenia w laboratoriach i wykłady w języku angielskim.

Chodzi o przekonanie się, jak będzie wyglądać życie studenta w akademiku - mówi jeden z uczniów. Jak to jest mieszkać w kilka osób, dzielić wiele rzeczy. Na pewno w jakimś stopniu chciałbym zaczerpnąć tego życia studenckiego i zobaczyć, jak wygląda studiowanie na Politechnice Łódzkiej, jak wyglądają te wszystkie wydziały, jak to się żyje - dodaje inny licealista. Jego koleżanka zauważa, że na uczelni jest więcej wolności - w nauce i w akademiku.

Celem przedsięwzięcia organizowanego już po raz 12. przez Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki PŁ we współpracy z Instytutem Fizyki Wydziału FTIMS PŁ jest przygotowanie wielu ciekawych zajęć, z których uczniowie wyniosą przydatną im wiedzę i umiejętności. Dodatkowym elementem jest promocja nauk ścisłych i poznanie uczelni wraz z jej laboratoryjnym zapleczem.

Zajęcia, które przygotowaliśmy dla uczniów. dotyczą zastosowań matematyki oraz fizyki - wyjaśnia dr inż. Agnieszka Niedziałkowska współorganizatorka "Tygodnia z matematyką i fizyką". Niektóre wykłady prowadzone będą w języku angielskim. Różne wydziały uczelni udostępniają swoje aule, sale ćwiczeniowe i laboratoryjne, dzięki czemu młodzi ludzie, uczestnicząc w zajęciach zobaczą jak piękna jest Politechnika Łódzka i jak dobrze wyposażona w narzędzia do kształcenia. Pokazując to wszystko chcemy uświadomić uczniom różnice między edukacją szkolną a wyższą i zachęcić ich do studiów na Politechnice Łódzkiej - dodaje.

Pierwszy wykład poświęcony był "królowej nauk". Przygoda na politechnice zakończy się w piątek. Politechnika gości uczniów z czterech liceów: LO w Poddębicach, I LO w Tomaszowie Mazowieckim, I LO w Sieradzu i II LO z Wielunia.