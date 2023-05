Michał Rydz zastąpił Mateusza Dróżdża na stanowisku prezesa Widzewa Łódź. "Pracujemy dalej z Januszem Niedźwiedziem. Mamy pełne zaufanie do tego trenera" - zapewnił większościowy właściciel klubu Tomasz Stamirowski.

Piłkarze Widzewa Łódź / Piotr Polak / PAP

Widzew formalnie bez prezesa pozostawał niespełna od tygodnia, kiedy rada nadzorcza odwołała Mateusza Dróżdża , który kierował klubem z Łodzi od blisko dwóch lat. Za jego kadencji drużyna awansowała do piłkarskiej ekstraklasy.

We wtorek większościowy udziałowiec Widzewa poinformował, że Dróżdża zastąpi Michał Rydz, który od półtora roku pełnił funkcję wiceprezesa klubu i odpowiadał za marketing, sprzedaż oraz komunikację. Drugą osobą w zarządzie będzie Maciej Szymański, który w klubie z al. Piłsudskiego pracuje od 2019 roku i zajmował się stroną sportową. Był szefem Akademii Widzewa oraz dyrektorem ds. rozwoju sportu.

Do obu tych osób mam pełne zaufanie. Wiem, jak dobrą robotę wykonał Michał Rydz po stronie przychodowej. Teraz zapewni nam kontynuację tego, co było dobre, przy pewnym wyeliminowaniu tego, co było złe. Jeśli chodzi o Macieja Szymańskiego, to będzie on odpowiadał za rozwój sportu, infrastrukturę i technologię. To są dla mnie bardzo ważne kwestie - zaznaczył Stamirowski na konferencji prasowej.

Dodał, że priorytetowym zadaniem nowego zarządu jest odpowiednie przygotowanie do kolejnego sezonu w ekstraklasie. Te decyzje są podejmowane dla przyszłości Widzewa. Żebyśmy kolejny sezon zakończyli lepiej niż obecny - przekonywał.