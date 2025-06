W czerwcu w województwie łódzkim rusza wyjątkowa akcja profilaktyczna skierowana do kobiet. Mobilne pracownie mammograficzne, znane jako mammobusy, będą dostępne w 112 lokalizacjach, oferując bezpłatne badania piersi. To ważna inicjatywa, mająca na celu wczesne wykrywanie raka piersi, zalecana kobietom w wieku od 45 do 74 lat.

W czerwcu badania w mammobusie dostępne w 112 lokalizacjach w woj. łódzkim / Shutterstock Anna Leder, rzeczniczka łódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, podkreśla znaczenie regularnych badań i zachęca do korzystania z tej bezpłatnej formy profilaktyki. Wśród miejsc, które odwiedzą mammobusy, znajdą się zarówno mniejsze miejscowości, takie jak Błaszki, Wołodrzę czy Chechło Pierwsze, jak i większe miasta - Kutno, Bełchatów, Łask, Piotrków Trybunalski. Warto zaznaczyć, że mobilne pracownie pojawią się także w Strefie Zdrowia podczas Krajowych Dni Pola w Bratoszewicach - największej imprezie rolniczej organizowanej w Łódzkiem, zaplanowanej na 14 i 15 czerwca. To doskonała okazja, by połączyć uczestnictwo w wydarzeniu z troską o własne zdrowie. Z badania w ramach programu profilaktycznego raka piersi mogą skorzystać kobiety w wieku od 45 do 74 lat, które spełniają przynajmniej jeden z trzech kryteriów. Po pierwsze, należy do grupy, która w ciągu ostatnich dwóch lat nie przeszła mammografii w ramach profilaktyki zdrowotnej.

Po drugie, kobiety po leczeniu chirurgicznym raka piersi, będące w trakcie uzupełniającej hormonoterapii, a od operacji minęło już pięć lat - badanie zalecane jest co 12 miesięcy.

Trzecie kryterium dotyczy pacjentek po zakończeniu leczenia raka piersi i pięcioletnim procesie monitorowania - również im zaleca się coroczne badanie mammograficzne. Lista wszystkich postojów mammobusów, wraz z dokładnymi datami i lokalizacjami, jest dostępna na stronie internetowej łódzkiego NFZ. Anna Leder zachęca także do promowania wśród kobiet w naszym otoczeniu - niech każda z nas namówi na badanie swoją sąsiadkę, mamę, przyjaciółkę czy siostrę. Regularna profilaktyka i wczesne wykrywanie raka piersi mogą uratować życie, dlatego tak ważne jest, aby korzystać z dostępnych narzędzi profilaktycznych, takich jak mammobusy.