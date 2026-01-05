Po poważnej awarii serwera obsługującego ministerialne systemy Pojazd i Kierowca w Krakowie mieszkańcy mogą spodziewać się stopniowego powrotu do pełnej obsługi. Systemy mają zostać uruchomione dziś, 5 stycznia, jednak w pierwszych godzinach ich działanie może być spowolnione - informuje krakowski magistrat.

/ Shutterstock

2 stycznia w godzinach porannych doszło do awarii serwera administrowanego przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych. Serwer ten zapewnia dostęp do ministerialnych systemów Pojazd i Kierowca na terenie Krakowa.

W wyniku awarii tego dnia nie było możliwości rejestracji pojazdów, odbioru stałych dowodów rejestracyjnych oraz odbioru prawa jazdy.

Służby informatyczne zapewniają: Dziś systemy wrócą do pracy

Służby informatyczne Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, które pracowały nad usunięciem awarii, zapewniają, że w poniedziałek, 5 stycznia, zostanie przywrócona sprawność systemów. Pracownicy Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa będą mogli w pełnym zakresie prowadzić obsługę mieszkańców.

Władze miasta ostrzegają jednak, że w pierwszych godzinach po uruchomieniu, systemy Pojazd i Kierowca mogą działać wolniej niż zwykle. To oznacza, że załatwienie spraw urzędowych może wymagać więcej czasu.

Kiedy systemy wrócą do pełnej wydajności?

Aby uniknąć dłuższego oczekiwania, urzędnicy apelują, by dziś, 5 stycznia, zgłaszały się przede wszystkim osoby, które muszą pilnie załatwić sprawy związane z rejestracją pojazdów lub odbiorem dokumentów.

"Od 7 stycznia system powinien już funkcjonować z pełną wydajnością" – zapewniają przedstawiciele urzędu.