Łódzka poetka Joanna Guzik w styczniu mieszkała w krakowskim domu polskiej poetki i noblistki. Łodzianka jest jedną z dwóch laureatek Programu Rezydencji Poetyckich "Wisława Szymborska Poetry Residencies".

Łódzka poetka Joanna Guzik rezydentką w krakowskim domu Wisławy Szymborskiej / lodz.pl / Materiały prasowe

Efektem pobytu łódzkiej poetki w domu Wisławy Szymborskiej jest nie tylko nowy tomik wierszy, ale i "zachęcanie ludzi do czytania, pisania przy jednoczesnym umacnianiu pamięci Wisławy Szymborskiej". Joanna Guzik została laureatką Programu Rezydencji Poetyckich "Wisława Szymborska Poetry Residencies".

Najbardziej zapamiętam zapach mieszkania. To jest zapach starych książek - mówi dziennikarce RMF FM Joanna Guzik. Nawet kilka razy otwierałam mieszkanie, żeby poczuć ten zapach. To jest też zapach obecności drugiego człowieka, bo wszystkie te książki mają na sobie ślad dłoni drugiego człowieka. I to jest piękne - dodaje.

Rezydencja poetycka zakończyła się na początku lutego. W tym czasie Joanna Guzik, podążając drogami noblistki, relacjonowała swój pobyt w mediach społecznościowych (Facebook: Guzik Wiesz-cz; Instagram: poetic_casulal_button). Jej eseje, których będzie 365, odkrywają nie tylko mniej znane fakty biograficzne Szymborskiej, ale i przybliżają jej osobowość i twórczość.

Warto sięgnąć do poezji Szymborskiej - tym bardziej że już w lipcu przypada 100. rocznica urodzin noblistki, a rok 2023 został ogłoszony rokiem poetki.

Osobiście będzie można spotkać się z Joanną Guzik 17 marca w Domu Literatury w Łodzi / lodz.pl / Materiały prasowe

Joanna Guzik debiutowała tomem poetyckim "Miłość z wczorajszym oddechem" w 2001 roku. Najnowszy, siódmy w dorobku, tomik został wydany w 2021 roku, z okładką autorstwa Andrzeja Pągowskiego, pt. "Cztery koma zając".

Poetka w swojej twórczości często nawiązuje do historii Łodzi, zwłaszcza włókiennictwa i sięga po surrealistyczne oraz dadaistyczne wzorce. Chętnie także bawi się słowem, nie bojąc się poruszać trudnych tematów. Udziela się charytatywnie, pomagając m.in. osobom starszym i dzieciom, podopiecznym Fundacji Dom w Łodzi.

Łodzianie będą mogli spotkać się z Joanną Guzik 17 marca o godz. 18:00. Wydarzenie, na które wstęp jest wolny, odbędzie się w Domu Literatury w Łodzi przy ul. Roosevelta 17.