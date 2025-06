Fala upałów objęła już w piątek południe Francji i w weekend rozszerzy się na cały kraj. Według synoptyków nad Morzem Śródziemnym temperatura przekroczy 40 stopni Celsjusza - najgorętszy ma być poniedziałek. W niektórych regionach zabroniono wstępu do lasów, władze Marsylii wpuszczają mieszkańców na baseny za darmo, a nauczyciele i uczniowie sami kupują wentylatory, by wyposażyć klasy.

Upalny dzień w Paryżu. / Marcin Bielecki / PAP

Na południu Francji od soboty obowiązuje pomarańczowy alert.

W poniedziałek temperatura może sięgnąć aż 42 stopni, co może być rekordem ciepła w czerwcu.

W Marsylii i innych zagrożonych departamentach władze podejmują działania prewencyjne.