8 tys. osób odwiedzających każdego dnia w najbliższy weekend – takie są szacunki łódzkiego Orientarium na najbliższy czas. Najnowocześniejsze ZOO w Europie działa od tygodnia, a w ciągu pięciu dni majówki było 50 tys. gości.

Największa atrakcja łódzkiego ZOO Orientarium to kąpiel słoni i pokaz ich karmienia / lodz.pl / Materiały prasowe

50 tys. gości w 5 dni. Długi weekend majowy był dla łódzkiego Orientarium prawdziwym sukcesem i wyzwaniem. ZOO odwiedziły tłumy łodzian i turystów z całej Polski.

Wyjątkowe gatunki zwierząt, pokazowe karmienia, zabawki interaktywne, place zabaw czy bogata strefa gastronomiczna. W Orientarium na nudę narzekać nie można. Przed nami ciepły weekend. Warto wykorzystać ten czas i odwiedzić najnowszą atrakcję turystyczną na mapie Polski.

Jak dojechać? Gdzie zaparkować?

Goście, którzy przyjadą do Orientarium samochodem, mają do dyspozycji 5 parkingów:

Atlas Arena - 560 miejsc

Aquapark Fala - 180 miejsc

Parking przy ul. Krakowskiej - 158 miejsc

Parking przy ul. Krzemienieckiej - 42 miejsca

Parking przy Al. Unii - 360 miejsc.

Mapa parkingów polecanych dla gości Orientarium / lodz.pl / Materiały prasowe

Ważna informacja dla odwiedzających Orientarium spoza Łodzi jest taka, że: najbliższym i najwygodniejszym parkingiem jest ten przy Atlas Arenie. Do ZOO będziecie z niego szli niespełna 15 minut spacerem przez zabytkowy park. Stamtąd można też dojechać bezpłatnym autobusem MPK, który kursuje co kwadrans.

Wszystkie parkingi dla gości indywidualnych zapewniają dojście do obiektu najwyżej w kwadrans. Specjalna linia ZOO bezpłatnie dowozi pod kompleks ze wszystkich dedykowanych parkingów. Można też nią wrócić na parking po zwiedzaniu.

Zachęcamy do tego, by kierować się od razu na parking Atlas Areny, który nawet w szczycie ruchu oferuje naszym gościom wolne miejsca - przekonuje prezes ZOO - Arkadiusz Jaksa. Stary parking ZOO zapełni się w pół godziny, a każde zatrzymanie na ul. Konstantynowskiej to blokowanie ruchu. Straż Miejska będzie pomagała i wskazywała parkingi, gdzie można zgodnie z przepisami zostawić auta.

Przygotowane miejsca parkingowe bez problemu obsłużą cały ruch zwiedzających. Do dyspozycji gości na dedykowanych parkingach jest ponad tysiąc miejsc. Przypominamy, by parkować wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach. Straż Miejska cały czas patroluje okolice Orientarium i w najbliższy weekend tych patroli również pojawi się znacznie więcej - zapowiada komendant Straży Miejskiej w Łodzi - Patryk Polit.

Mieszkańcy Łodzi mogą korzystać z komunikacji miejskiej. Do nowoczesnego kompleksu dowożą odwiedzających linie: 80A, 80B i 80C. W weekendy wydłużona została linia Z13. Zmianie uległy także rozkłady jazdy linii 6MUK, 43AB, 76 i 97AB. Przystanki przy ogrodzie zyskały nową nazwę - ZOO ORIENTARIUM.

Obsługa przed wejściem

W Orientarium dostępnych jest 6 kas i 8 biletomatów. Istnieje również możliwość zakupu biletu online. Trzeba pamiętać, że sam budynek Orientarium ma określoną przepustowość - podkreśla prezes ZOO. W związku z tym, przy dużej liczbie odwiedzających, musimy liczyć się z kolejką do kompleksu, już po wejściu na teren ogrodu. W zależności od natężenia, na wejście do Orientarium trzeba czekać od 30 minut do 3 godzin. Orientarium Zoo Łódź czynne jest codziennie w godzinach: 9-18.