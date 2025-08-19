W polskim systemie ochrony zdrowia Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) odgrywa ważną rolę. To najczęściej pierwszy krok w drodze po pomoc medyczną – zarówno w przypadku powszechnych dolegliwości i schorzeń, jak i w celu profilaktyki zdrowotnej. Choć często niedoceniana, POZ to fundament, na którym opiera się funkcjonowanie całej publicznej opieki zdrowotnej. Podpowiadamy, na czym polega system Podstawowej Opieki Zdrowotnej i w jaki sposób każdy z nas może sobie zapewnić prosty dostęp do lekarza NFZ.

/ Materiały prasowe

Na czym polega Podstawowa Opieka Zdrowotna?

Podstawowa Opieka Zdrowotna to bezpłatna, finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia forma pomocy medycznej świadczona przez lekarzy rodzinnych, pielęgniarki i położne środowiskowe. Obejmuje diagnozowanie i leczenie różnych chorób, wystawianie skierowań do specjalistów, zlecanie badań diagnostycznych oraz prowadzenie opieki profilaktycznej np. szczepień, bilansów zdrowia czy kontroli chorób przewlekłych.

Każdy ubezpieczony pacjent ma prawo wybrać samodzielnie swojego lekarza POZ, pielęgniarkę lub położną - niezależnie od miejsca zamieszkania. W praktyce oznacza to możliwość korzystania z usług wybranego lekarza NFZ w dogodnej lokalizacji, co szczególnie doceniają osoby starsze lub z ograniczoną mobilnością.



Kto może skorzystać z POZ i jak wygląda dostęp do świadczeń?

Podstawowa Opieka Zdrowotna przysługuje każdemu, kto jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. Aby korzystać z usług POZ, wystarczy wypełnić deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej. Taki dokument można dziś złożyć zarówno bezpośrednio w przychodni, jak i elektronicznie przez Internetowe Konto Pacjenta. Nie ma w tym przypadku limitu wiekowego ani zdrowotnego - opieka POZ dotyczy zarówno dzieci, jak i dorosłych, pacjentów zdrowych i przewlekle chorych.

Warto pamiętać, że lekarz NFZ w ramach POZ pełni funkcję tzw. lekarza pierwszego kontaktu - to właśnie do niego zgłaszamy się w razie infekcji, bólu, niepokojących objawów czy konieczności odnowienia recept. To także on kieruje pacjenta do dalszej diagnostyki lub leczenia specjalistycznego.



Korzyści z posiadania lekarza POZ

Choć dostęp do prywatnych usług medycznych staje się coraz popularniejszy, Podstawowa Opieka Zdrowotna nadal oferuje wiele korzyści - szczególnie w kontekście opieki ciągłej i kompleksowej:

Zapewnia stały dostęp do lekarza bez konieczności każdorazowej opłaty.

Umożliwia prowadzenie dokumentacji medycznej w jednym miejscu - co ułatwia diagnozę i monitorowanie stanu zdrowia.

Ułatwia uzyskanie niezbędnych skierowań i zaświadczeń.

Wspiera pacjentów w kontrolowaniu przebiegu chorób przewlekłych (np. nadciśnienie, cukrzyca, POChP).

Zapewnia profilaktykę - w tym szczepienia, badania przesiewowe, bilanse zdrowia.

Dla wielu pacjentów ważnym atutem POZ jest także osobista relacja z lekarzem - możliwość budowania zaufania i prowadzenia konsultacji z osobą, która zna historię zdrowotną pacjenta.



POZ nie tylko w publicznej przychodni

Wielu pacjentów wciąż kojarzy Podstawową Opiekę Zdrowotną wyłącznie z pobliską przychodnią rejonową. Tymczasem obecnie usługi w ramach POZ realizują także prywatne placówki medyczne, które mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oznacza to, że deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ można złożyć w wybranej klinice prywatnej i korzystać z bezpłatnych świadczeń w komfortowych warunkach, często z krótszym czasem oczekiwania na wizytę. Taka elastyczność daje pacjentom większy wybór i możliwość dopasowania opieki do własnych potrzeb.



POZ - nie tylko leczenie, ale i zapobieganie

Warto pamiętać, że Podstawowa Opieka Zdrowotna to nie tylko reagowanie na chorobę, ale również działania prewencyjne. Lekarz NFZ w ramach POZ zleca badania profilaktyczne odpowiednie do wieku i stanu zdrowia pacjenta, np. cytologię, mammografię, badania poziomu cholesterolu czy glukozy. Dzięki temu wiele chorób można wykryć na wczesnym etapie, kiedy leczenie jest najbardziej skuteczne.