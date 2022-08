Damian Szymański z Fundacji Dom w Łodzi przewędruje 500 km w milczeniu, aby zwrócić uwagę na potrzeby osób, które - jak jego podopieczni - komunikują się ze światem specjalnym systemem znaków i obrazków. On sam w podróży posługuje się tylko alternatywnymi sposobami komunikacji.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Działająca od 15 lat Fundacja Dom w Łodzi to wyjątkowy w skali kraju dom dziecka. Trafiają do niego wyłącznie ciężko chorzy i niepełnosprawni podopieczni. Wśród nich jest Julianka i Bartek - dzieci, które od dwóch lat porozumiewają się z otoczeniem alternatywnie, czyli wyłącznie dzięki specjalnemu systemowi znaków i obrazków.



Jakiś czas temu nasza logopedka wprowadziła u nich komunikację niewerbalną i w ten sposób udało się nam dotrzeć do ich potrzeb - wyjaśnił koordynator wolontariatu w Fundacji Damian Szymański jeszcze przed wyruszeniem w milczącą wędrówkę.



W komunikacji alternatywnej wykorzystywane są m.in. zdjęcia obiektów znajdujących się w otoczeniu dzieci i odpowiednie gesty. Osoby pracujące z podopiecznymi przywiązują też szczególną wagę do obserwacji ich reakcji.



Łapiemy każdy grymas i gest, który wydaje się intencjonalny. Dzięki temu możemy dowiedzieć się, czego dzieci potrzebują. Bartuś, który bardzo dobrze przyswaja sobie ten sposób komunikacji, obecnie nie krzyczy już, jak czegoś potrzebuje, jest w stanie przekazać nam, o co mu chodzi - podkreśliła Marta Libiszkowska z Fundacji Dom.

Wysokie koszty komunikacji alternatywnej