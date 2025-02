Policjanci poszukują mężczyzny, który wczoraj (13 lutego) dopuścił się serii kradzieży biżuterii w trzech różnych miastach: Skoczowie, Kętach i Brzeszczach. Sprawca działał według podobnego schematu. Wchodził do sklepów jubilerskich, prosił o pokazanie biżuterii, a następnie siłą zabierał kosztowności i uciekał.

Poszukiwany mężczyzna - zdjęcie z monitoringu / Policja Małopolska / Policja

Każdy, kto może pomóc w ustaleniu tożsamości sprawcy, proszony jest o niezwłoczny kontakt z policją. Gwarantujemy anonimowość - zapewniają policjanci.

Do pierwszego napadu doszło tuż po godz. 13 w Skoczowie. Mężczyzna wszedł do sklepu jubilerskiego przy ul. Bielskiej. Poprosił sprzedawcę o zaprezentowanie naszyjników oraz pierścionków. W momencie, gdy biżuteria została mu pokazana, wyrwał kosztowności z rąk sprzedawcy i wybiegł ze sklepu.

Kilka godzin później mężczyzna obrabował sklepy w Kętach i w Brzeszczach. Działał w identyczny sposób, co według policji może wskazywać na to, że zaplanował kradzieże i się do nich przygotował.

Poszukiwany ma ok. 35 lat. Ma szczupłą budowę ciała. W chwili popełnienia przestępstw był ubrany w: czarną skórzaną kurtkę typu pilotka z białym kożuszkiem, jasne spodnie, sportowe buty, ciemną czapkę typu kaszkiet.

Policja apeluje do wszystkich osób, które mogą rozpoznać mężczyznę na zdjęciach lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w jego zatrzymaniu, o kontakt. Wszelkie informacje można zgłaszać pod numerami: Komisariat Policji w Skoczowie - tel. 47 857 36 10, Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie - tel. 47 857 32 00, Komendą Powiatową Policji w Oświęcimiu - tel. 47 83 26 280 lub pod numer alarmowy 112.