Od dziś do środy mieszkańcy wrocławskiego Dąbia, Biskupina i Bartoszowic nie mogą korzystać z tramwajów. Podczas przeglądu infrastruktury służby miejskie odkryły, że na ul. Wróblewskiego pod torami jest zapadlisko. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji już rozpoczęło usuwanie awarii.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zapadlisko pod torowiskiem to efekt awarii kanalizacji deszczowej. Gdyby nadal się pogłębiało, mogłoby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu tramwajowego.

Ekipy MPWiK przystąpiły w nocy do usuwania awarii. Prace potrwają kilka dni.

W pierwszej kolejności zostanie wyłączona trakcja i usunięty fragment torowiska. Potem ekipy MPWiK zrobią wykop i zajmą się naprawą uszkodzonego odcinka kanalizacji deszczowej.

Tramwaje linii: 0, 1, 2, 4, 10 i 19 kursują po zmienionych trasach. Zamiast nich na Bartoszowice kursować będzie autobus 701: w dni robocze w szczycie co 6 minut, poza szczytem co 7,5 minuty, a po godz. 20.00 co 10 minut.