Krakowscy radni przyjęli uchwałę przesuwającą sierpień przyszłego roku, termin wejścia w życie uchwały dotyczącej nowych stawek za parkowanie w mieście. Powodem jest unieważnienie przez wojewodę małopolskiego części uchwały w tej sprawie.

Kraków: Wprowadzenie wyższych stawek za parkowanie w strefie przesunięte na sierpień 2024 roku / Łukasz Gągulski / PAP

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita w tak zwanym rozstrzygnięciu nadzorczym stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Krakowa ws. nowych stawek za parkowanie. Chodziło o zróżnicowanie opłat dla posiadaczy Karty Krakowskiej (KK). Wątpliwości wojewody wzbudził zapis, że niższe opłaty dla mieszkańców posiadających KK można wnosić wyłącznie za pośrednictwem aplikacji mobilnych. Zgodnie z pierwotnym planem, zmiany te miały wejść w życie 15 maja bieżącego roku.

Przyjęta przez radnych uchwała określa termin wejścia w życie zapisu dotyczącego nowych stawek opłat za parkowanie na 5 sierpnia 2024 r. Porządkuje też kwestie związane z przebiegiem granicy niektórych podstref. Oznacza to, że do sierpnia przyszłego roku będzie obowiązywała aktualna stawka.

Jak poinformował dyrektor Zarządu Transportu Publicznego Łukasz Franek, zawieszenie punktu uchwały mówiącego o nowych stawkach na rok pozwoli w tym czasie przystosować parkomaty do pobierania zróżnicowanych opłat. "ZTP będzie miał czas na wymianę części parkometrów lub dostosowanie tych nowocześniejszych, tak żeby zróżnicowanie stawki było możliwe" - wyjaśnił.

W czym problem?

Aby wprowadzić wyższe opłaty za parkowanie konieczna będzie wymiana 143 najstarszych parkometrów w mieście. Z kolei w związku z rozszerzeniem granic strefy trzeba kupić i zainstalować ok. 150 nowych urządzeń. Nie mówiąc o tym, że trzeba dostosować pod względem technicznym i informatycznym - do nowych wytycznych - pozostałe parkometry. To około tysiąc urządzeń.

Koszt wprowadzenia zmian oszacowano na ok. 15 mln zł.

22 lutego tego roku krakowscy radni zdecydowali o podniesieniu cen w strefie płatnego parkowania i zróżnicowaniu opłat dla mieszkańców i osób, które nie mieszkają w Krakowie.

Uchwalono, że mieszkańcy posiadający Kartę Krakowską za parkowanie w strefie zapłacą mniej, ale tylko płacąc za pośrednictwem aplikacji mobilnych.

W podstrefie A - 6 zł za pierwszą godzinę, 7 zł za drugą i 8 zł za trzecią. W strefie B odpowiednio 5, 6 i 7 zł, a w podstrefie C opłata będzie stała, w wysokości 4 zł. Jeśli posiadacze KK skorzystają z parkometru, to zapłacą tyle samo co przyjezdni.

Dla osób, które nie mieszkają w Krakowie, opłata w podstrefie A za pierwszą godzinę wyniesie 9 zł, za drugą - 10 zł, a trzecią - 11 zł. W podstrefie B opłata ta wyniesie 8 zł za pierwszą, 9 zł za drugą i 10 zł za trzecią godzinę, a w podstrefie C odpowiednio: 7, 8 i 9 zł. Kolejne godziny będą kosztować tyle co pierwsza.