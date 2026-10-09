Wybory w Krakowie: Oto dlaczego nie ma debaty przed II turą

RMF24

Piątek jest ostatnim dniem kampanii przed II turą wyborów prezydenta Krakowa. Od północy zacznie obowiązywać cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia głosowania w niedzielę. Krakowianie będą wybierać nowego włodarza między radnym miejskim Łukaszem Gibałą a senator KO Moniką Piątkowską. Dlaczego nie udało się zorganizować debaty przed niedzielnym głosowaniem?

Gibała czy Piątkowska? Kraków odlicza godziny do II tury wyborów

Ostatni dzień kampanii wyborczej kandydaci spędzą w terenie, rozmawiając z mieszkańcami. Przed II turą nie odbyła się publiczna debata transmitowana przez media, ponieważ kandydaci mieli różne wizje jej przebiegu i ostatecznie nie doszli w tej sprawie do porozumienia.

Zamiast udziału w debacie kandydaci spotykali się z mieszkańcami i udzielali wywiadów mediom. Kampania obfitowała również w spory sądowe w trybie wyborczym, w których obie strony zarzucały sobie rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji.

Komitet Łukasza Gibały zarzucił Monice Piątkowskiej, że sugerowała, iż po objęciu urzędu prezydenta miasta Gibała przeprowadzi zwolnienia grupowe w magistracie. Sąd uznał tę informację za nieprawdziwą, nakazał Piątkowskiej jej sprostowanie i zakazał dalszego rozpowszechniania.

Z kolei komitet Moniki Piątkowskiej złożył wniosek przeciwko Gibale w związku z jego wypowiedzią, że nigdy nie miał żadnych długów. Sąd przychylił się do wniosku i nakazał kandydatowi sprostowanie tej wypowiedzi oraz zakazał mu rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na temat zadłużenia.

Cisza wyborcza w Krakowie

Cisza wyborcza rozpocznie się o północy z piątku na sobotę i potrwa do zakończenia głosowania w niedzielę o godz. 21. Za jej złamanie grożą kary finansowe. W tym czasie nie wolno m.in. rozwieszać plakatów wyborczych ani zrywać już umieszczonych. Zakazana jest również agitacja w jakiejkolwiek innej formie, w tym publiczne nakłanianie do głosowania na konkretnego kandydata.

W niedzielę lokale wyborcze będą czynne w tych samych miejscach co podczas I tury, w godz. 7–21. W Krakowie wyznaczono 454 obwody głosowania: 412 stałych i 42 odrębne, obejmujące m.in. szpitale, domy opieki społecznej i areszty śledcze.

Prawo do głosowania mają pełnoletni obywatele posiadający czynne prawo wyborcze, którzy są zameldowani na pobyt stały w Krakowie lub zostali ujęci w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Jak poinformowała Barbara Golanko, dyrektor krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, wyniki głosowania będą publikowane na bieżąco na stronie wybory.gov.pl. Zaznaczyła jednak, że oficjalne wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości wraz z publikacją papierowego protokołu Miejskiej Komisji Wyborczej, której siedziba mieści się przy placu Wszystkich Świętych w Krakowie.

Golanko wyjaśniła również, że wyniki przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa ustala Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie, a nie Państwowa Komisja Wyborcza.

W I turze przedterminowych wyborów Łukasz Gibała uzyskał 36,38 proc. głosów, a Monika Piątkowska – 29,91 proc.

Przedterminowe wybory są następstwem referendum, w którym w maju odwołano z urzędu prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego (KO).