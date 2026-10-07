Piątkowska dostała zakaz. Jest postanowienie sądu w Krakowie

RMF24

Sąd Okręgowy w Krakowie zakazał Monice Piątkowskiej, kandydatce na prezydenta miasta, rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na temat planowanych zwolnień grupowych w urzędzie miasta po ewentualnej wygranej jej kontrkandydata, Łukasza Gibały. Sąd nakazał również publikację sprostowań w mediach społecznościowych oraz w lokalnych mediach.

W środę Sąd Okręgowy w Krakowie wydał postanowienie, w którym zakazał Monice Piątkowskiej rozpowszechniania informacji sugerujących, że Łukasz Gibała po objęciu urzędu prezydenta Krakowa planuje przeprowadzić zwolnienia grupowe w urzędzie miasta.

Sąd zobowiązał kandydatkę do opublikowania sprostowań w serwisach społecznościowych oraz za pośrednictwem mediów publicznych.

Sprostowania, ale bez przeprosin

Sąd nie przychylił się do wniosku sztabu Łukasza Gibały o przeprosiny oraz o przekazanie środków finansowych na rzecz organizacji pożytku publicznego. Uznano, że nie ma do tego podstaw. Pełnomocnik Gibały, Łukasz Szczepan, po ogłoszeniu decyzji stwierdził, że postanowienie sądu jest dla niego satysfakcjonujące.

Z kolei pełnomocnik Moniki Piątkowskiej, Rafał Rozwadowski, zapowiedział możliwość złożenia zażalenia na decyzję sądu.

Sporne słowa podczas debaty

Wypowiedź Moniki Piątkowskiej, która stała się przedmiotem postępowania sądowego, padła podczas debaty TVP i Radia Kraków 22 września, tuż przed pierwszą turą wyborów. Kandydatka powiedziała wówczas, że „jeśli mówimy o zwolnieniach na poziomie 20-15 proc., bo tak pan radny komunikuje, to jest to znacznie więcej niż tylko kadra zarządzająca; to są po prostu zwolnienia grupowe”.

Kolejne pozwy w trybie wyborczym

To nie pierwszy sądowy spór pomiędzy kandydatami. W ostatnich dniach sąd nakazał Monice Piątkowskiej sprostowanie informacji dotyczących sposobu głosowania Łukasza Gibały w radzie miasta.

Z kolei na wniosek komitetu Piątkowskiej, sąd nakazał Gibale sprostowanie wypowiedzi dotyczącej współpracy z radnymi Koalicji Obywatelskiej.

Druga tura wyborów

Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa odbędą się już w najbliższą niedzielę - 11 października. W drugiej turze zmierzą się Łukasz Gibała, który w pierwszej turze zdobył 36,38 proc. głosów, oraz Monika Piątkowska, która uzyskała 29,91 proc. poparcia.

Wybory zostały rozpisane po odwołaniu w maju Aleksandra Miszalskiego w drodze referendum.

