W Krakowie powstanie pierwszy punkt alarmowy SOS. Kiedy ruszy nowy system?

RMF24

Już w listopadzie mieszkańcy Krakowa będą mogli skorzystać z nowego rozwiązania poprawiającego bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej. Na bulwarach wiślanych powstanie pierwszy w mieście punkt alarmowy typu SOS, który umożliwi natychmiastowy kontakt ze strażą miejską w sytuacjach zagrożenia.

Nowy Punkt alarmowy SOS w Krakowie

Straż miejska w Krakowie przygotowuje się do uruchomienia pierwszego punktu alarmowego typu SOS. To realizacja uchwały kierunkowej, w której radni zobowiązali strażników do stworzenia takiego rozwiązania

Jak informuje reporter RMF MAXX Przemysław Błaszczyk, pierwszy taki punkt zostanie zlokalizowany na bulwarach wiślanych, w rejonie popularnych szachów przy placu Wielkiej Armii Napoleona.

Inicjatywa ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz szybkie reagowanie na nagłe sytuacje.

Jak działa punkt alarmowy?

Nowoczesny przycisk SOS zostanie zamontowany na lampie ulicznej lub bezpośrednio na bulwarach. W razie uzasadnionej potrzeby każdy mieszkaniec będzie mógł skorzystać z tego rozwiązania, by natychmiast połączyć się z dyżurnym straży miejskiej.

Taki przycisk SOS dla mieszkańców, dla osób w potrzebie będzie dostępny. Mogę nawet zdradzić na bulwarach w okolicy tak zwanych szachów. Myślę, że każdy mieszkaniec Krakowa wie, gdzie jest to miejsce – mówi Marek Anioł ze Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

Kiedy ruszy system?

Obecnie trwa wybór firmy, która dostarczy i uruchomi pierwszy punkt alarmowy typu SOS. Według zapowiedzi, system ma zostać uruchomiony już w listopadzie tego roku. Jeśli pilotaż zakończy się sukcesem, podobne punkty mogą pojawić się w innych częściach miasta.

Kraków wzorem Łodzi

Krakowski system alarmowy jest wzorowany na rozwiązaniach już funkcjonujących w innych polskich miastach. Przykładowo, w Łodzi od 2021 roku działa aż 26 punktów alarmowych SOS, które cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców.