Monika Piątkowska. Od strategii rozwoju Krakowa do walki o prezydenturę miasta

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Prawniczka, menedżerka, urzędniczka samorządowa i senatorka Koalicji Obywatelskiej. Monika Piątkowska przez lata pracowała przy projektach rozwojowych Krakowa oraz promocji gospodarczej Polski. Dziś staje przed szansą zostania prezydentem Krakowa. W drugiej turze wyborów zmierzy się z Łukaszem Gibałą.

Monika Jadwiga Piątkowska urodziła się 18 sierpnia 1974 roku w Zakopanem. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Była również stypendystką amerykańskiego Departamentu Stanu w ramach programu International Visitor Leadership Program.

Jej zawodowa droga od początku była związana zarówno z administracją publiczną, jak i gospodarką. Szczególne miejsce zajmuje w niej Kraków, gdzie przez niemal dekadę uczestniczyła w przygotowywaniu strategii rozwoju miasta.

Lata spędzone w krakowskim magistracie

W latach 2003–2012 Piątkowska kierowała Wydziałem Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Krakowa. W tym czasie odpowiadała za prace nad Strategią Rozwoju Krakowa.

Równolegle, od 2009 do 2012 roku, pełniła funkcję pełnomocniczki prezydenta Krakowa ds. marki miasta. Do jej zadań należała m.in. promocja Krakowa na międzynarodowych targach inwestycyjnych oraz podczas prezentacji EXPO w Aichi, Saragossie i Szanghaju.

To doświadczenie stało się jednym z fundamentów jej publicznego wizerunku. Piątkowska podkreśla znajomość miejskiej administracji, mechanizmów zarządzania i współpracy samorządu z biznesem.

Administracja centralna i gospodarka

Po odejściu z krakowskiego magistratu pracowała w administracji rządowej. W latach 2012–2014 kierowała Departamentem Komunikacji Społecznej w Ministerstwie Gospodarki, była także rzeczniczką prasową ministra gospodarki.

Następnie weszła do zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Odpowiadała tam za promocję gospodarczą Polski, komunikację oraz relacje z mediami krajowymi i zagranicznymi.

W kolejnych latach prowadziła organizacje reprezentujące przedsiębiorców. W latach 2015–2018 stała na czele Związku Pracodawców INNOVO, zrzeszającego firmy przemysłowe i energetyczne. Od 2018 roku do objęcia mandatu senatorskiego kierowała Izbą Zbożowo-Paszową – branżową organizacją handlowców, przetwórców zbóż i producentów pasz.

Mandat senatorski od 2025 roku

Monika Piątkowska została senatorką XI kadencji w 2025 roku. Reprezentuje okręg nr 33, obejmujący część Krakowa, i należy do Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.

W Senacie pracuje w Komisji Petycji oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest też członkinią m.in. Krakowskiego Zespołu Parlamentarnego i zespołu do spraw budowy metra w Krakowie.

Jej parlamentarna aktywność łączy się z wcześniejszym doświadczeniem w sektorze gospodarczym oraz samorządowym.

Kandydatka na prezydenta Krakowa. Program Piątkowskiej

W 2026 roku Piątkowska została kandydatką w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Jej kampania opiera się na haśle wykorzystania administracyjnego i menedżerskiego doświadczenia, zdobytego w miejskim ratuszu, instytucjach centralnych oraz organizacjach gospodarczych.

Program Moniki Piątkowskiej opiera się na pięciu obszarach: transporcie, rynku pracy, energii, inwestycjach i mieszkaniach. Kandydatka przekonuje, że polityka miejska w tych dziedzinach powinna być prowadzona łącznie.

Jednym z głównych punktów kampanii jest budowa krakowskiego metra. Piątkowska podkreśla znaczenie współpracy miasta z rządem, która – w jej ocenie – ma pomóc w zdobyciu finansowania dla największych inwestycji.

Kandydatka zapowiada także działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu ulicznym. Wśród jej deklaracji znalazło się również zablokowanie wariantu drogi ekspresowej S7 przez południową część Krakowa.

Piątkowska deklaruje przeprowadzenie audytu w Urzędzie Miasta Krakowa. Zapowiada także ograniczenie Strefy Czystego Transportu.

Program przewiduje także przygotowanie odrębnych planów rozwoju dla wszystkich 18 krakowskich dzielnic. Dokumenty miałyby powstawać z uwzględnieniem uwag zgłaszanych przez mieszkańców.

W programie znalazły się także zapowiedzi zwiększenia dostępności mieszkań oraz działań, które mają wzmacniać krakowski rynek pracy i atrakcyjność inwestycyjną miasta. Kandydatka wiąże te cele m.in. z kosztami energii i rozwojem infrastruktury.

Monika Piątkowska zmierzy się w drugiej turze wyborów z Łukaszem Gibałą.