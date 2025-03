Dziś 8 marca, czyli Dzień Kobiet. Jednym z najpiękniejszych kobiecych atrybutów są włosy. Sprawdźcie, jak w domu, przed lustrem w kilka minut zrobić sobie piękną, wiosenną fryzurę. Jak się okazuje, wcale nie trzeba wstać godzinę przed pracą.

Jak zrobić efektywne fryzury w kilka minut z okazji dnia kobiet? / Jacek Skóra / RMF FM

Jeśli panie mają długie włosy, to świetnie sprawdzi się wysoki kucyk. Uczesanie go trwa zaledwie kilka minut, to fryzura chętnie wybierana w ostatnim czasie przez amerykańskie piosenkarki. Jak ją zrobić? Tłumaczy Agnieszka Ciepły, fryzjerka w jednym z krakowskich salonów.

Wiosenne inspiracje fryzjerskie na Dzień Kobiet: Jak zrobić wysokiego kucyka? Jacek Skóra / RMF FM

Do spięcia kucyka najlepiej użyć zwykłej, przezroczystej gumki. Potem można do niego dopiąć np. kolorową kokardę lub inną wiosenną ozdobę. Dodatkowy efekt może robić też pofalowanie włosów za pomocą prostownicy czy lokówki.

Kolejną, nieco bardziej skomplikowaną wiosenną propozycją dla pań, są warkocze. W tym przypadku potrzeba pewnych zdolności manualnych, ale po wyćwiczeniu zrobienie takiej fryzury zajmie maksymalnie 10-15 minut.

Wiosenne inspiracje fryzjerskie na Dzień Kobiet: Jak zrobić warkocze? Jacek Skóra / RMF FM

Trzecią propozycją na tę wiosnę jest "niski kucyk". To klasyczne upięcie, które sprawdzi się zarówno na elegancką kolację, jak i na co dzień np. do pracy. Właśnie tak Agnieszka Ciepły uczesała reporterkę RMF FM Agatę Guz.

Wiosenne inspiracje fryzjerskie na Dzień Kobiet: Jak zrobić niskiego kucyka? Jacek Skóra / RMF FM

Warto pamiętać, że podstawą każdej - nawet najprostszej fryzury - są zadbane włosy.

W Krakowie już niedługo będzie miało miejsce wielkie święto fryzjerstwa. W Hali Cracovii 16 marca odbędzie się Junior Hair Show. To konkurs dla młodych adeptów sztuki fryzjerskiej. W tym roku weźmie w nim udział 85 uczestników.

Najlepsi w kwietniu wezmą udział w Otwartych Mistrzostwach Polski Fryzjersko-Kosmetycznych w Poznaniu - podkreśla Radosław Biały, współorganizator krakowskiego wydarzenia.

Oprócz tego w Krakowie odbędą się także warsztaty i pokazy fryzjerskie. Będzie też okazja do spotkania mistrzów fryzjerstwa, którzy na co dzień pracują z gwiazdami.