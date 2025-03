Dwa tygodnie pozostały do wejścia w życie przepisów, które pozwolą wydłużyć urlop rodzicom wcześniaków. Ustawa w tej sprawie, o której wielokrotnie informowaliśmy w Faktach RMF FM, zacznie obowiązywać 19 marca. Mamy ważne informacje dla rodziców, którzy będą chcieli skorzystać z tych przepisów.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Pamiętaj o zaświadczeniu od lekarza!

Jeżeli dziecko urodziło się jako wcześniak, np. w styczniu, i dziś zostanie wypisane ze szpitala, mama albo tata mogą wydłużyć urlop. Z nowych przepisów mają skorzystać rodzice, którzy będą na urlopie w momencie wejścia w życie ustawy.

Kluczowe jest to, żeby rodzice poprosili w szpitalu o zaświadczenie - najlepiej z oddziału neonatologicznego.

Wychodząc ze szpitala trzeba wziąć od lekarza zaświadczenie z informacjami: w którym tygodniu dziecko przyszło na świat, z jaką masą i jak długo przebywało w szpitalu. Od tego zależy, jak bardzo mama albo tata będą mogli wydłużyć urlop - tłumaczy Elżbieta Brzozowska z Fundacji Koalicja dla Wcześniaka. To ona była jedną z inicjatorek akcji zbierania podpisów pod petycją z postulatem, by rodzice wcześniaków mieli prawo do dłuższych urlopów.

Urlop wydłuży mama albo tata

Zgodnie z nowymi przepisami, urlop macierzyński będzie można wydłużyć o dokładnie tyle tygodni, ile dziecko musiało spędzić po urodzeniu w szpitalu.

W przypadku wcześniaków urodzonych skrajnie wcześnie, których pobyt w szpitalu trwa zazwyczaj najdłużej, rodzice będą mogli wydłużyć urlop najmocniej, bo nawet o szesnaście tygodni.

Do zaświadczenia za miesiąc trzeba będzie dołączyć oświadczenie z informacją, czy z dłuższego urlopu skorzysta mama, czy tata wcześniaka. Wydłużonego urlopu rodzice nie będą mogli podzielić między sobą.