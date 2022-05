Zmarły 4 maja I wicewojewoda małopolski, poseł na Sejm, samorządowiec Józefa Leśniak, który dziś spoczął na cmentarzu w Chochorowicach koło Nowego Sącza, został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W uroczystości żałobnej wzięli udział premier Mateusz Morawiecki oraz wicemarszałkowie Sejmu i Senatu – Ryszard Terlecki i Marek Pęk.

Uroczystości pogrzebowe Józefa Leśniaka / Art Service 2 / PAP

Pogrzeb miał charakter państwowy z asystą wojską.

List do uczestników uroczystości żałobnych skierował prezes PiS Jarosław Kaczyński, a odczytał go wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki:

"Żegnamy dziś wspaniałego człowieka, dobrego Polaka, żarliwego patriotę oraz zaangażowanego obywatela, który wiele lat swojego życia poświęcił Polsce oraz swojej ukochanej małej ojczyźnie - Ziemi Sądeckiej" - odczytano z listu prezesa PiS. "Pragnę podkreślić, że jako Prawo i Sprawiedliwość jesteśmy niezwykle dumni, że mogliśmy mieć świętej pamięci Józefa Leśniaka w swoich szeregach. Dziękujemy ci za twoją postawę, niestrudzoną pracę na rzecz dobra wspólnego, za wszystkie twoje wytężone starania i wysiłki w dziele budowania pomyślności Rzeczpospolitej, Małopolski i Ziemi Sądeckiej" - napisał prezes Kaczyński przekazując rodzinie zmarłego wyrazy współczucia.

Do uczestników pogrzebu swój list skierowała także marszałek Sejmu Elżbieta Witek, która napisała: "Żegnamy wspaniałego człowieka i przyjaciela, osobę niezwykle zaangażowaną w pracę na rzecz Krakowa i Małopolski. Żegnamy wicewojewodę i posła na Sejm VIII kadencji, który pracował dla dobra ojczyzny, bowiem Polskę kochał całym sercem. Utożsamiał się z wartościami głęboko zakorzenionymi w polskiej tradycji wyrosłej na chrześcijańskich fundamentach" - napisała marszałek Sejmu.

Po mszy żałobnej w kościele w Świniarsku głos zabrał premier Mateusz Morawiecki, który powiedział, że Józef Leśniak był wielkim, wspaniałym patriotą oddanym sprawom Polski, swojemu obozowi politycznemu - Prawu i Sprawiedliwości.

Józef żył pełnią życia. Józef wiedział doskonale, że czas jest krótki i wykorzystywał wszystkie swoje siły dla dobra ojczyzny. Wiedział też, że żyć pełnią, to szukać prawdy, szukać dobra - podkreślił premier Morawiecki. Swoim życiem potwierdzał tę starą prawdę, że dobro i miłość to jedyne wartości, które pomnażamy poprzez dzielenie się nimi z innymi. Józef dzielił się z wszystkimi innymi pełną garścią i to dobro rozsiewał bardzo, bardzo szeroko - podkreślił.

Listy kondolencyjne na uroczystość żałobną skierowali także arcybiskup metropolita krakowski Marek Jędraszewski i biskup tarnowski Andrzej Jeż. W uroczystości pogrzebowej wzięły udział liczne poczty sztandarowe, w tym Wojska Polskiego, policji i straży pożarnej.

Józef Leśniak zmarł 4 maja w wieku 54 lat. Pozostawił żonę i syna. Od grudnia 2019 roku był wicewojewodą małopolskim, a w latach 2015-2019 posłem.