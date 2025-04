Kryty basen w Ośrodku Inflancka w Warszawie został nagle zamknięty do odwołania, a powodem tego niespodziewanego kroku jest niepokojące zanieczyszczenie wody. Jak informuje sam ośrodek, za całą sytuację odpowiadają... sami korzystający z obiektu.

Pływalnia Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa przy ul. Inflanckiej / Leszek Szymański / PAP

Kilka dni oczekiwania na czystą wodę

Ośrodek Inflancka w swoich mediach społecznościowych wyjaśnił, że z powodu "zanieczyszczenia niecki basenowej przez użytkowników korzystających z obiektu" konieczne było natychmiastowe zamknięcie pływalni krytej. Przed ponownym otwarciem basenu musi zostać przeprowadzona pełna procedura oczyszczenia i dezynfekcji wody, a następnie szczegółowe badania laboratoryjne.

Cały proces potrwa kilka dni, a dokładny termin ponownego otwarcia zostanie podany w kolejnych komunikatach. O sprawie poinformowało również Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa.

Remont saun tuż za rogiem

To nie koniec zmian w Ośrodku Inflancka. Od poniedziałku zamknięte zostaną również sauna fińska i ogrody saunowe, tym razem z powodu planowanych prac remontowych. Miłośnicy saunowania będą musieli uzbroić się w cierpliwość do niedzieli, 4 maja, kiedy to planowane jest ponowne otwarcie tych stref relaksu.