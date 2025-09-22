W Krakowie oficjalnie otwarto Centrum Pomocy Dzieciom, czyli bezpieczną przestrzeń dla najmłodszych, którzy doświadczyli przemocy - fizycznej, psychicznej czy seksualnej. To już 12. taka placówka w Polsce, ale po raz pierwszy współtworzona przez samorząd.

Miasto Kraków otworzyło w poniedziałek Centrum Pomocy Dzieciom / krakow.pl /

W poniedziałek w Krakowie przy ul. Wadowickiej 8W rozpoczęło działalność Centrum Pomocy Dzieciom.

Nowa placówka oferuje specjalistyczną pomoc dla 420 dzieci pokrzywdzonych przemocą fizyczną, psychiczną lub seksualną.

Ośrodek powstał za około 6 milionów złotych, z czego ponad 5 milionów stanowiły środki unijne.

Centrum zajmuje blisko 300 mkw. i oferuje terapię indywidualną oraz grupową dla dzieci i młodzieży, wsparcie psychologiczne, terapię rodzinną oraz pomoc dla rodziców i opiekunów.

W placówce znajduje się także tzw. przyjazny pokój rozmów, który zapewnia dzieciom bezpieczeństwo podczas kontaktu z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości.

/ krakow.pl /

Ośrodek działa według islandzkiego modelu Barnahus, który umożliwia udzielanie kompleksowej pomocy pod jednym dachem. Ma to skrócić czas reakcji na krzywdę dziecka i zwiększyć skuteczność terapii.

Centrum prowadzone jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Krakowską Fundacją Psychoterapii i Rozwoju Dom Terapii.

Jest to pierwsza tego typu placówka w Polsce finansowana ze środków unijnych i prowadzona przez instytucję miejską.

Otwieramy dzisiaj miejsce, które właściwie od pierwszego dnia swojego działania będzie realizowało niezwykle ważną misję, jaką jest ochrona i wsparcie dzieci – powiedziała na konferencji prasowej wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-19:00. Kontakt telefoniczny: 887-203-099, 887-202-965, e-mail: cpd@mops.krakow.pl.

Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości od 2020 roku w Polsce zarejestrowano ponad 220 tys. pokrzywdzonych przestępstwem, z czego około 21 proc. stanowiły dzieci.

W Małopolsce zapotrzebowanie na wsparcie dla rodzin jest szczególnie wysokie – region zajmuje trzecie miejsce w kraju pod tym względem.