Ukraińskie "Duchy" sieją spustoszenie na okupowanym przez Rosjan Krymie. Ta elitarna jednostka ukraińskiego wywiadu wojskowego tym razem zapolowała na rosyjskie samoloty-amfibie Be-12 "Czajka", niszcząc dwie maszyny.

Ukraińcy przy pomocy dronów zniszczyli na Krymie dwa samoloty-amfibie Be-12 "Czajka" (zrzut ekranu z nagranie udostępnionego przez ukraiński wywiad wojskowy) / @DIUkraine (Telegram) /

Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) pochwalił się w poniedziałek kolejnym efektywnym (i efektownym!) uderzeniem dronów na okupowanym przez Rosjan Krymie. HUR podał, że wojskowi z elitarnej jednostki "Duchy" zniszczyli dwa rosyjskie samoloty-amfibie Be-12 "Czajka".

"21 września 2025 r. na terytorium tymczasowo okupowanego Krymu żołnierze z oddziału specjalnego HUR Ministerstwa Obrony Ukrainy 'Duchy' upolowali dwa rosyjskie samoloty-amfibie ZOP Be-12 'Czajka'" - poinformowano we wpisie na Telegramie. Dodano, że po raz pierwszy udało się zniszczyć te maszyny.

HUR przekazał, że za cel wzięto również śmigłowiec wielozadaniowy Mi-8. "Podczas nalotu na Krym, wraz z dwoma wrogimi Be-12, HUR uderzył również w kolejny wielozadaniowy śmigłowiec rosyjskich najeźdźców Mi-8" - dodano. Nie ma informacji, czy maszyna została zniszczona.

Samoloty były wyposażone w kosztowne systemy

Be-12 "Czajka" to dwusilnikowy samolot-amfibia o napędzie turbośmigłowym, opracowany w połowie XX wieku przez biuro konstrukcyjne Berijewa. Pierwszy oblot nastąpił w 1960 roku.

Samolot służył przede wszystkim do patrolowania wód i wybrzeża oraz do niszczenia okrętów podwodnych; wykorzystywany był również w ratownictwie morskim i badaniach geologicznych. W latach 1963-1973 wyprodukowano ponad 130 takich maszyn.

Ukraiński wywiad wojskowy podkreślił, że zniszczone na Krymie samoloty były wyposażone w kosztowne systemy do wykrywania i zwalczania okrętów podwodnych.