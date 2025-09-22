Centrum handlowe Krokus w Krakowie zostało sprzedane deweloperowi. Według nieoficjalnych informacji, nowy właściciel planuje wybudować w tym miejscu mieszkania. Pomysł ten budzi kontrowersje wśród miejskich radnych.

Centrum Handlowe Krokus zostało otwarte w 1997 r. jako jedna z pierwszych galerii handlowych w Krakowie. / Shutterstock

Centrum handlowe Krokus przy al. Bora-Komorowskiego w Krakowie zmieniło właściciela.

Jak podaje portal lovekrakow.pl, pod koniec sierpnia 2025 roku nieruchomość wraz z działką została zakupiona przez jednego z krakowskich deweloperów. Nazwa firmy, która dokonała zakupu, nie została ujawniona.



Mieszkania zamiast galerii handlowej

Nieoficjalnie mówi się, że inwestor chciałby zmienić przeznaczenie terenu i wybudować w tym miejscu mieszkania.

Obecny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje jednak wyłącznie funkcje handlowe i usługowe.

Według ustaleń portalu, projekt nowej strategii miasta nie przewiduje zmian w tej kwestii.

Grzegorz Stawowy, przewodniczący komisji planowania przestrzennego, uważa jednak, że Krokus to dobra lokalizacja na zmianę funkcji i przypomina, że plan miejscowy dopuszcza tam budowę nawet 55-metrowych obiektów.

"Gdyby pojawiła się dobra koncepcja, to można by pomyśleć. Atrakcyjność tego terenu jest obecnie niska, ale już teraz 100 metrów wyżej powstaje linia tramwajowa, a wszystkie linie metra mają przebiegać obok Krokusa. To przyszłościowa lokalizacja" - podkreślił.

Kontrowersje wśród radnych

Z opinią Stawowego nie zgadza się Łukasz Maślona, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa.

W swoim wpisie na Facebooku skrytykował poparcie dla przekształcenia funkcji usługowej na mieszkalną. "Nie tędy droga" - napisał, podkreślając konieczność szerokiej dyskusji na temat przyszłości tego miejsca.

Krokus (dawniej Geant) został otwarty w 1997 roku jako jedna z pierwszych galerii handlowych w Krakowie. W ostatnich latach obiekt był rozbudowywany i modernizowany, a w 2021 roku powstała tam nowa, tysiącmetrowa powierzchnia handlowa.







