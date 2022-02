Humanitarny pociąg z uchodźcami z Ukrainy dotarł dziś do Olkusza w Małopolsce. Przyjechało nim ponad 500 osób z objętej wojną Ukrainy. W okolicy peronu LHS powstało miasteczko namiotowe, skąd Ukraińcy zostali autobusami przewiezieni do bezpiecznego miejsca wskazanego przez Małopolski Urząd Wojewódzki.

Przez Olkusz biegnie szeroki tor kolejowy. Dzięki temu możliwe jest bezpośrednie połączenie z Ukrainą.

Jeszcze 20 lat temu z tego miejsca odjeżdżały pociągi do Magnitogorska przez Kijów. Dlatego teraz pomyśleliśmy, że tu, w Małopolsce, możemy pomóc tym, którzy uciekają przed wojną w swoim kraju -mówił na olkuskim dworcu Łukasz Kmita, wojewoda małopolski.

Emocje, które nam towarzyszyły w chwili, kiedy przyjechał pociąg z uchodźcami z Ukrainy, pozostaną w naszej pamięci na zawsze. Chcę podziękować przede wszystkim wolontariuszom. To oni błyskawicznie odpowiedzieli na naszą prośbę i bezinteresownie przybyli tutaj we wczesnych godzinach porannych, aby przygotować komfortowe warunki dla wszystkich, którzy przyjechali - mówił starosta olkuski Bogumił Sobczyk.

Uchodźcy dotarli do Olkusza Marcin Buczek / RMF FM

Pociąg humanitarny dojechał do Olkusza Marcin Buczek

Jedną z osób, które dotarły do Olkusza jest pani Luba. Do Małopolski przyjechała z dziećmi z okolic Lwowa.

Podróż minęła dobrze. Jesteśmy wdzięczni, że tak nas tu witacie. Na razie nie wiem, co z nami będzie, gdzie pojedziemy - mówiła w rozmowie z reporterem RMF FM Ukrainka.

W podróży nieprzerwanie od pięciu dni jest z kolei Swietłana z Charkowa.

Kiedy zaczęli bombardowanie, zabrałam tylko dokumenty, pieniądze i uciekłam do schronu. Później poszłam do metra, a potem na dworzec. Z dworca pojechała do Kijowa, z Kijowa do Lwowa, a teraz jestem tutaj, w Polsce. Ale moja podróż jeszcze trwa, bo jadę dalej, do znajomej, do Warszawy - tłumaczyła kobieta.

Olkusz: Pociąg z uchodźcami dotarł do miasta Marcin Buczek

Zaraz po wyjściu z pociągu uchodźcy przechodzili do ustawionego nieopodal namiotowego miasteczka. Tam utworzono dla nich punkt recepcyjny. Nieco dalej zaparkowały specjalne autokary, dzięki którym uchodźcy mogli dotrzeć we wskazane przez siebie miejsca lub do specjalnych punktów, gdzie mają zapewnione wyżywienie i nocleg.

Dziś do Olkusza przyjechał pierwszy pociąg z Ukrainy. Ale są tam przygotowani na ewentualne przyjmowanie kolejnych.