Małe i średnie firmy, które korzystały z zamrożonych cen energii elektrycznej w drugiej połowie 2024 r., muszą do 28 lutego złożyć dokument o uzyskanej pomocy publicznej. Przekroczenie terminu będzie oznaczało dodatkowe opłaty.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Rząd w drugiej połowie 2024 roku ponownie postanowił zamrozić ceny energii, aby ograniczyć ich wzrost. Osoby z niższym dochodem mogły skorzystać z bonu energetycznego, a cena maksymalna energii elektrycznej została ustalona na poziomie 500 zł/MWh. Ponadto utrzymana została dotychczasowa cena maksymalna na poziomie 693 zł/MWh dla: instytucji samorządowych, podmiotów użyteczności publicznej np. szkół, żłobków, szpitali, a także małych i średnich przedsiębiorstw w ramach pomocy de minimis lub pomocy publicznej.

W tym roku rząd również postanowił zamrozić ceny, co oznacza, że obecne stawki obowiązują do 30 września. Ale wsparcie nie dotyczy już małych i średnich firm. Przedsiębiorcy natomiast zobowiązani są do złożenia dokumentu - do 28 lutego - aby zachować ceny z ostatniego półrocza.

Tymczasem okazuje się, że ponad połowa małych i średnich firm w Polsce wciąż nie złożyła informacji swoim sprzedawcom prądu o pomocy publicznej - ustalił dziennikarz RMF FM.

Przedsiębiorcy albo nie pamiętają o wyznaczonym terminie, albo wysłanie informacji odkładają na ostatnią chwilę. Warto jednak pamiętać, że niedostarczenie dokumentu oznacza, że sprzedawca energii doliczy wówczas do faktur firmy różnicę pomiędzy ceną maksymalną, a ceną wynikającą z indywidualnych umów biznesowych wraz z odsetkami.

I tutaj bardzo ważna informacja. W oświadczeniu informacyjnym należy wskazać pomoc, którą przedsiębiorcy uzyskali z innych źródeł, niż te wynikające z maksymalnych cen prądu. Informację o pomocy de minimis lub pomocy publicznej przedsiębiorcy powinni złożyć do firmy, która była ich sprzedawcą energii właśnie w drugiej połowie 2024 roku - tłumaczy Marlena Błażejewska, dyrektor Departamentu Sprzedaży i Obsługi Klientów Biznesowych i Masowych z PGE Obrót.

Dokument można złożyć na trzy sposoby. Poprzez e-formularz znajdujący się na stronie sprzedawcy energii, w biurze obsługi klienta lub listownie.