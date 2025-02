W Korei Południowej zawalił się fragment budowanego wiaduktu. Z najnowszych informacji wynika, że zginęły co najmniej trzy osoby, a sześć zostało rannych.

Zdjęcie z miejsca zdarzenia / YONHAP / PAP/EPA

Do zdarzenia doszło we wtorek przed godz. 10:00 czasu lokalnego (godz. 2:00 czasu polskiego) w Anseong - mieście oddalonym o ok. 80 km na południe od stolicy Korei Południowej, Seulu.

Południowokoreańskie media poinformowały, że pięć 50-metrowych stalowych belek spadło niemal jednocześnie z filarów mostu.

Agencja Reutera, powołując się na służby ratunkowe, podała, że życie straciły trzy osoby, a sześć zostało rannych. Pięć osób znajduje się w stanie krytycznym. Wszystkie ofiary to osoby pracujące na ziemi.

Do akcji poszukiwawczo-ratowniczej zmobilizowano 172 ratowników i 92 jednostki sprzętu. Trwają poszukiwania jednej osoby, która może znajdować się pod gruzami.

Na nagraniu zarejestrowanym przez kamerkę w przejeżdżającym w pobliżu miejsca zdarzenia samochodzie widać, jak część mostu zawala się, wzbijając w powietrze potężną chmurę pyłu.