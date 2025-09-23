Tragedia w Zabierzowie Bocheńskim w Małopolsce. W wyniku pożaru budynku jednorodzinnego zginęła jedna osoba.

We wtorkową noc w Zabierzowie Bocheńskim (pow. wielicki, woj. małopolskie) doszło do tragicznego pożaru.

Jak poinformował reporter RMF FM Maciej Sołtys, w ogniu stanął budynek jednorodzinny.

W trakcie akcji gaśniczej strażacy znaleźli w środku zwłoki mężczyzny.

Na miejscu pracowało sześć zastępów straży pożarnej.

