Już w najbliższą sobotę, 28 czerwca, na boisku przy Szkole Podstawowej w Bogdanówce odbędzie się Festyn Rodzinno-Strażacki. To nie tylko okazja do wspólnej zabawy, ale przede wszystkim szansa, by wesprzeć lokalnych strażaków w walce o nowoczesny wóz ratowniczy. OSP Bogdanówka od lat dba o bezpieczeństwo mieszkańców, a teraz sami potrzebują wsparcia.

Ochotnicza Straż Pożarna w Bogdanówce Festyn Rodzinno-Strażacki pod hasłem "Dla ludzi i przyrody - strażacy w gotowości" rozpocznie się o 14.00. To wyjątkowe wydarzenie, podczas którego każdy będzie mógł wesprzeć zbiórkę na nowy wóz ratowniczy dla miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Wystąpią uczniowie szkoły, a strażacy pokażą, jak należy udzielać pierwszej pomocy. Będzie też można przejechać się wozem strażackim i wylicytować m.in. koszulkę reprezentacji Polski z autografami Jerzego Dudka, Jacka Krzynówka i Tomasza Rząsy, piłkę z podpisami tych zawodników i rękawice bramkarskie z autografem Jerzego Dudka. Dla dzieci będą atrakcje: malowanie twarzy, zjeżdżalnia, wata cukrowa i popcorn. Dorośli będą mogli zjeść pyszności z grilla i kociołka i potańczyć do białego rana. Strażacy potrzebują wsparcia OSP Bogdanówka od lat niesie pomoc mieszkańcom podczas pożarów, powodzi, wypadków i innych nagłych zdarzeń. Niestety, ich wysłużony Star 266 ma już ponad 40 lat i nie spełnia współczesnych standardów. Strażacy planują gruntowną modernizację pojazdu - wymienione zostaną wszystkie kluczowe podzespoły, a większość nowych komponentów pochodzić będzie od renomowanej marki MAN. Zbieramy na średni pojazd pożarniczy specjalny, który zastąpi nasz wysłużony już pojazd, który ma 41 lat - mówił reporterowi RMF FM naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogdanówce Piotr Żyła. Część kosztów pokryje gmina, ale to wciąż za mało, by sfinalizować zakup. Każda wpłata, nawet najmniejsza, przybliża druhów do celu. Wesprzeć zbiórkę można nie tylko podczas festynu, ale także online - na portalu zrzutka.pl. Strażacy chcą zdobyć 100 tys. złotych na samochód z napędem na cztery koła, który pomieści 3 tysiące litrów wody. Lepsze jutro z RMF FM w Bogdanówce Zdjęcie z dnia uroczystego otwarcia odremontowanych sal / RMF FM Przypomnijmy, w ramach akcji "Lepsze Jutro z RMF FM" w Bogdanówce siedem lat temu wyremontowaliśmy i wyposażyliśmy trzy sale na poddaszu remizy OSP, w których teraz odbywają się zajęcia, lekcje i kursy, w tym z udzielania pierwszej pomocy. Od tego czasu wiele się zmieniło, bo w naszej świetlicy organizujemy ferie zimowe, kursy i ćwiczenia pierwszej pomocy, ale też spotkania pań - podkreśla Piotr Żyła. A my zapraszamy Was wszystkich w sobotę do Bogdanówki. Przybywajcie i pomóżcie nam pomagać! Zobacz również: Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy i warsztaty z pieczenia chleba. Strażacka jednostka w Bogdanówce tętni życiem!

"Tu teraz tętni życie!" Bogdanówka po akcji Lepsze Jutro z RMF FM



Opracowanie: Monika Kamińska