Strażacy uczą, jak udzielać pierwszej pomocy, a gospodynie, jak upiec tradycyjny chleb - młodzież, która spędza ferie, uczestnicząc w zajęciach organizowanych przez strażaków-ochotników w małopolskiej Bogdanówce, nie może narzekać na nudę! Właśnie w Bogdanówce w ramach naszej charytatywnej akcji Lepsze Jutro z RMF FM w 2018 roku wyremontowaliśmy i wyposażyliśmy trzy sale w remizie miejscowej OSP. Od tego czasu jednostka tętni życiem.

Warsztaty w Bogdanówce / Józef Polewka, RMF FM

Jeszcze w 2018 roku komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogdanówce Piotr Żyła mógł tylko marzyć o tym, by remiza stała się miejscem, w którym mieszkańcy wsi będą się spotykać. Dzięki akcji Lepsze Jutro z RMF FM marzenie udało się spełnić!

OSP w Bogdanówce stało się miejscem spotkań całej społeczności / Józef Polewka, RMF FM

W Małopolsce trwają obecnie ferie zimowe - a strażacy z Bogdanówki zadbali o to, by miejscowej młodzieży upływały i przyjemnie, i pożytecznie! Dzisiaj w jednostce OSP zorganizowano warsztaty: można nauczyć się udzielania pierwszej pomocy i - dzięki miejscowym gospodyniom - pieczenia chleba.

Każda sala jest wypełniona po brzegi. Chcemy zrobić dzieciom dwa tygodnie ferii z zajęciami. Każdego dnia jest co innego. Przychodzą nawet rodzice i dzieciaki z innych miejscowości. Specjalnie przyjeżdżają do nas! Myślę, że to jest dowód na to, że ta świetlica była potrzebna - podkreśla Piotr Żyła, komendant OSP w Bogdanówce.

Po pierwsze zakwas, po drugie dobrze rozgrzany piec

O tym, jaki jest najważniejszy w pieczeniu chleba składnik, przekonał się również reporter RMF FM Marek Wiosło.

Trzeba mieć zakwas. Robi się zaczyn - musi siedem godzin kisnąć - a później wyrabia się ciasto przygotowane na zakwasie, wodzie i mące żytniej - opowiadała w czasie warsztatów pani Ania, miejscowa gospodyni.

Kolejny element: piec musi być dobrze rozgrzany.

Zanim włoży się bochenek do pieca, trzeba go polać mlekiem i zrobić dziurkę. Gdy wszystkie chleby wylądują już w piecu, trzeba się przeżegnać - i dopiero wtedy można zamknąć piec - uśmiecha się pani Ania.

Wspaniały zapach w całej kuchni gwarantowany!

Zmiany na lepsze

We wrześniu 2018 roku jednostka OSP w Bogdanówce została całkowicie odmieniona za sprawą naszej cyklicznej charytatywnej akcji Lepsze Jutro z RMF FM. Razem z naszym partnerem - firmą Nowa Szkoła - wyremontowaliśmy i wyposażyliśmy w remizie trzy sale, które teraz służą lokalnej społeczności.

Pierwsze z tych pomieszczeń to sala szkoleniowa, gdzie mieszkańcy Bogdanówki zdobywają wiedzę w najróżniejszych tematach. Na ścianach pojawiły się tablice edukacyjne m.in. opisujące zasady bezpieczeństwa, w sali pojawiły się też szkielet człowieka, model kręgosłupa czy fantom reanimacyjny do nauki sztucznego oddychania. Jest także rzutnik, który idealnie sprawdza się podczas szkoleń. Zadbaliśmy również o to, by warunki sprzyjały nauce: wyposażyliśmy salę w przystosowane do nauki dla dzieci w każdym wieku krzesła i solidne stoliki.







Od 2018 roku remiza OSP w Bogdanówce ma również pokój do zabawy i wypoczynku. Na ścianie znajduje się telewizor, na którym młodzież może wspólnie oglądać filmy i programy edukacyjne. Są wygodne sofy i krzesełka.



Trzecie pomieszczenie to sala korepetycyjna. Miejscowi nauczyciele poświęcają tu czas tym uczniom, którzy potrzebują pomocy. W sali znajdują się szafki edukacyjne, stoliki - wszystko, czego najmłodsi potrzebują do nauki.



Zagospodarowaliśmy nawet korytarz: znalazło się tam miejsce na stół bilardowy, przy którym można się rozluźnić po nauce.