Amerykański aktor, dwukrotny laureata Oskara Seana Penna włącza się w pomoc ukraińskim uchodźcom w Polsce. Jego fundacja CORE podpisała dziś umowę z władzami Krakowa. Jak powiedział Penn, prezydent Wołodymyr Zełenski jest dla niego inspiracją, przedstawicielem "wszystkich odważnych i wierzących w wolność ludzi".

Wizyta w Krakowie Seana Penna / Józef Polewka / RMF24

Fundacja CORE ma się przede wszystkim podzielić swoim doświadczeniem, prowadząc warsztaty i szkolenia dla wolontariuszy. Organizacja ma też przekazać pieniądze na adaptację budynku dla potrzeb 50 uchodźców oraz środki na utrzymanie tymczasowych miejscu pobytu dla uciekających przed wojną.

Amerykanie przed wizytą w krakowskim magistracie byli w punkcie relokacyjno-informacyjnym na Dworcu Głównym.

Mamy do czynienia z sytuacją kryzysową, w której żaden rząd nie jest w stanie sobie poradzić sam. Mieliśmy już do czynienia z podobnymi sytuacjami wcześniej i dlatego rozbudowujemy sieć współpracy o swoich ekspertów, których tutaj już mamy, ale również staramy się rozwijać sieć współpracowników polskich - tutaj na miejscu - mówił Sean Penn.

Aktor dodał, że w tej sytuacji sektory prywatny i publiczny muszą ze sobą współpracować. My jako organizacja CORE będziemy ich w tych wysiłkach wspierać zarówno organizacyjnie, jak i materialnie, teraz i w przyszłości, kiedy można się spodziewać nowych fal uchodźców - powiedział Sean Penn.

Penn podkreślił, że Polakom, którzy przyjęli do siebie Ukraińców, należą się wielkie podziękowania. Zapowiedział, że jego fundacja będzie długofalowo współpracować z samorządami lokalnymi i wspierać wolontariuszy m.in. w punktach pomocy dla uchodźców i miejscach schronienia oraz współpracować z nieformalnymi centrami pomocy.

Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę aktor odwiedził ten kraj, gdzie kręcił film dokumentalny. Zapytany o swoje odczucia i to, co widział - powiedział, że prezydent Wołodymyr Zełenski jest "przedstawicielem wszystkich odważnych i wierzących w wolność ludzi", a obecna sytuacja "łamie serca" nie tylko Ukraińców, ale ludzi na całym świecie.

Aktor pytany o to, czy miał kontakt z prezydentem Zełenskim powiedział jedynie, że ukraiński przywódca go inspiruję, a jego film dokumentalny będzie o tym mówił. Teraz jednak najważniejsze jest, żeby skupić się na pomocy dla uchodźców.

Sean Penn mówił także, że bardzo ważna jest empatia Polaków dla uchodźców, którą trzeba pielęgnować. Jak przestrzegł, z upływem czasu - jak wszędzie na świecie w takich sytuacjach - może pojawić się frustracja i postawy ksenofobiczne. Ważne, żeby pamiętać co w tej chwili czujem w sercach i kontynuować wsparcie - wskazał Penn.

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski mówił, że wszyscy byliśmy przekonani, że po doświadczeniach II wojny światowej w Europie żaden podobny kataklizm się już nie wydarzy. Niestety stało się inaczej. Jesteśmy wszyscy zmuszeni, aby zadbać o naszych przyjaciół z Ukrainy, zarówno w Krakowie jak i tam na miejscu. Staramy się jako miasto zapewnić im należytą pomoc - powiedział prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Mamy do czynienia z niewyobrażalnym złem, ale ponieważ na świecie jest zawsze jakaś równowaga, mamy też do czynienia z wielkim dobrem - podkreślił prezydent, dziękując krakowianom za pomoc, a fundacji CORE za wszystkie podejmowanie działania.

Wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig mówił, że wyzwaniem jest asymilacja uchodźców z mieszkańcami, co nie uda się bez wolontariuszy. Jesteśmy wdzięczni fundacji Core, która przynosi ze sobą know how. To jest niezwykle ważne w tej sytuacji. Ta współpraca z fundacją będzie codziennym wsparciem, polegającym na podawaniu ręki, na podpowiedzi a także na reagowaniu przy rozwiązywaniu drobnych problemów czy też głębszych kryzysów. Jest to pierwsza z dużych fundacji, która wyciągnęła do nas - jako do miasta, ale i mieszkańców pomocną dłoń - powiedział Kulig.

Sean Penn, dwukrotny zdobywca Oscara za pierwszoplanowe role w "Obywatelu Milku" i "Rzece tajemnic", założył fundację CORE (Community Organized Relief Effort) w 2010 roku, by pomóc poszkodowanym po trzęsieniu ziemi na Haiti. Fundacja organizuje wiele zbiórek i akcji pomocowych w różnych regionach świata. W marcu 2020 r. w związku z pandemią, rozpoczęła przeprowadzanie bezpłatnych testów Covid-19 w Stanach Zjednoczonych.

Pierwsze działania fundacji związane z pomocą Ukrainie polegają na dystrybucji zestawów higienicznych i dostarczaniu uchodźcom pomocy pieniężnej, aby mieli dostęp do bezpiecznego schronienia oraz żywności i wody.