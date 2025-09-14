Na lotnisku w krakowskich Balicach samolot linii Enter Air podczas lądowania wypadł z pasa. Trwa akcja służb. Informację dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM. Informację potwierdziła nam rzeczniczka lotniska. Przestrzeń powietrzna została zamknięta, loty wstrzymane.
Na lotnisku w krakowskich Balicach samolot linii Enter Air podczas lądowania wypadł z pasa i zatrzymał się na pasie zieleni.
Pasażerowie zostali ewakuowani. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Przestrzeń powietrzna została zamknięta, loty wstrzymane.