Na lotnisku w krakowskich Balicach samolot linii Enter Air podczas lądowania wypadł z pasa. Trwa akcja służb. Informację dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM. Informację potwierdziła nam rzeczniczka lotniska. Przestrzeń powietrzna została zamknięta, loty wstrzymane.

Na lotnisku w krakowskich Balicach samolot linii Enter Air podczas lądowania wypadł z pasa i zatrzymał się na pasie zieleni.

Pasażerowie zostali ewakuowani. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Przestrzeń powietrzna została zamknięta, loty wstrzymane.