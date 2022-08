Ruszyło przyjmowanie zgłoszeń internetowych do 15. Biegu Trzech Kopców, który odbędzie się 2 października w Krakowie. W jubileuszowej edycji wydarzenia będzie mogło wziąć udział 3500 osób.

/ krakow.pl / Materiały prasowe

Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Krakowa w Biegu Górskim to impreza, której pierwsza edycja została zorganizowana w 2007 roku.

Uczestnicy mają do pokonania 13-kilometrową trasę pomiędzy trzema krakowskimi kopcami – Krakusa, Kościuszki i Piłsudskiego. Prawie 1/4 biegu prowadzi ścieżkami o nieutwardzonej nawierzchni. Różnica poziomów sięga 160 m.

Co ciekawe, jest to jedyny w Polsce bieg górski, który wiedzie przez centrum dużego miasta.

Zapisy internetowe do 15. Biegu Trzech Kopców przyjmowane są do momentu, w którym wyczerpany zostanie limit startujących, jednak nie później niż do 22 września. W tym roku ustalono limit startujących na 3500 zawodników.

Tutaj znajdziesz szczegóły i formularz zapisów>>>>>>>>

W biegu mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu 2 października ukończą 18 lat. Warunkiem startu jest zgłoszenie się zawodnika i uiszczenie opłaty startowej bezpośrednio po dokonaniu rejestracji.