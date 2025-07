W Limanowej zakończyła się 7. runda FIA European Hill Climb Championship. To był historyczny dzień - padły rekordy prędkości, pojawiła się rekordowa liczba zawodników i kibiców. Zwycięzcą został Grzegorz Rożalski, który ustanowił nowy rekord trasy. Na miejscu był reporter RMF FM - Maciej Pałahicki.

Najszybszy w mistrzostwach Polski był Grzegorz Rożalski

Rekordowa frekwencja i atmosfera: 117 kierowców z 10 krajów Europy i 35 tys. kibiców na historycznym finale Wyścigu Górskiego Limanowa.

Nowy rekord trasy: Grzegorz Rożalski ustanowił najlepszy czas - 2:03,545 na trasie o długości 5,5 km z 33 zakrętami.

Top 3 zawodników: 1. Grzegorz Rożalski (Mitsubishi Lancer Evo 9), 2. Karol Krupa (Skoda Fabia CT), 3. Sebastian Stec (Ford Fiesta).

Finałowy dzień w Limanowej pełen emocji

Niedziela przyniosła najważniejsze w sezonie ściganie - po jednym podjeździe treningowym rozegrano dwa wyścigowe, które wyłoniły najszybszych kierowców 7. rundy FIA EHC. Zawody można było śledzić na bieżąco dzięki oficjalnej stronie https://wysciggorski.pl/ , specjalnemu kanałowi YouTube, Race Radio na częstotliwości 90,8 FM, a także serwisowi https://www.wyniki-online.pl/ .

W małopolskiej Limanowej rozpoczął się drugi dzień najważniejszego samochodowego wyścigu górskiego w Polsce. Wyścig Limanowa - Przełęcz pod Ostrą był nie tylko eliminacją mistrzostw Polski, ale także mistrzostw Europy, dlatego na miejsce zjechali najlepsi kierowcy kontynentu.

Na miejscu był nasz reporter RMF FM, Maciej Pałahicki, który pytał organizatorów i kibiców o emocje na trasie. Finałowy podjazd wyścigu Limanowa - Przełęcz pod Ostrą przeszedł do historii. Na miejscu pojawiła się rekordowa liczba 35 tysięcy widzów! Super samochody, super atmosfera. Sebastian Stec - mój ulubiony kierowca - robi wrażenie - mówił jeden z kibiców. Mieszkam tu niedaleko, ale pierwszy raz tutaj przyszedłem. Lamborghini robią super wrażenie - dodał kolejny. Bardzo mi się podobało, trzeba poczuć ten zapach benzyny i usłyszeć te odgłosy - powiedział następny.

Tak wyglądał niedzielny start:

Wyścig Górski Limanowa - Przełęcz pod Ostrą. Niedzielny start Jacek Skóra / RMF FM

117 zawodników, bolidy jak z Formuły 1 i 33 zakręty

Na starcie pojawiło się rekordowych 117 kierowców z aż dziesięciu krajów Europy. Nie zabrakło ekstremalnie szybkich samochodów - niektóre z nich miały nawet 1200 koni mechanicznych. Te bolidy, które zazwyczaj widzimy na torach Formuły 1, to jest to, na co najbardziej czekają tu kibice - mówił Bogdan Pałka, dyrektor zawodów.

Treningi poprzedziły bieg wyścigowy, który ruszył o godzinie 11:30. Po pierwszym podjeździe emocje sięgnęły zenitu. Jest szybko, wręcz niewyobrażalnie szybko, jak na usianą 33 zakrętami trasę górską, która ma niespełna 5,5 km długości - relacjonował z trasy Maciej Pałahicki.

Jeszcze przed zawodami wiadomo było, że warunki atmosferyczne mogą sprzyjać rekordowym przejazdom. Wczorajszy rekord już jest nieaktualny, bo przed chwilą Grzegorz Rożalski poprawił swój wynik i ustanowił nowy rekord trasy dla samochodów zamkniętych, który wynosi teraz 02:03,545 - mówił Bogdan Pałka. Było dzisiaj szybko - ogromnie się cieszę, że dwukrotnie pobiłem rekord, jestem bardzo zadowolony. Musiałem dzisiaj wycisnąć wszystko, co się dało - mówił Grzegorz Rożalski.

W Mistrzostwach Europy FIA w Wyścigach Górskich podczas zawodów Limanowa - Przełęcz pod Ostrą ponownie bezkonkurencyjny okazał się Christian Merli. Włoch, jadący bolidem Nova Proto NP01, przypominającym konstrukcje znane z Formuły 1, osiągnął czas 1:58,177 i średnią prędkość aż 167 km/h. To kolejny dowód na jego dominację w europejskim czempionacie.

Wyścig górski w Limanowej. Dziennikarz RMF FM w rajdówce RMF FM

Wyniki końcowe

1. Grzegorz Rożalski - Mitsubishi Lancer Evo 9 - 04:08,227 (średnia prędkość 159 km/h)

2. Karol Krupa - Skoda Fabia CT - 04:14,706 (średnia prędkość 155 km/h)

3. Sebastian Stec - Ford Fiesta - 04:23,083 (średnia prędkość 150 km/h)