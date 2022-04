​W Małopolsce uruchomiono komunikację zastępczą za 20 pociągów Polregio. Na trasę Kraków - Skawina na tory nie wyjechało 19 pociągów i jeden pociąg na trasę Kozłów - Kraków Płaszów, ponieważ maszyniści przedstawili zwolnienia lekarskie.

Zdjęcie ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Informację o absencji chorobowej maszynistów przekazał dyrektor małopolskiego Polregio, Andrzej Siemieński.

Dodatkowo z powodu remontów torowisk pociągi nie kursują na trasach od Skawiny w stronę Suchej Beskidzkiej, Zakopanego, Wadowic i Bielska-Białej. Na tych trasach kursuje komunikacja zastępcza.

Rzeczniczka Polregio Aleksandra Baldys poinformowała, że w całym kraju na 1849 pociągów Polregio organizuje komunikację zastępczą dla 108 połączeń. Powodem utrudnień są zwolnienia lekarskie pracowników - drużyn trakcyjnych i konduktorskich.

Związki zawodowe domagają się podwyżki

W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie mediacyjne zarządu spółki ze związkami zawodowymi w Polregio w sprawie sporu zbiorowego. Wobec braku możliwości zawarcia porozumienia płacowego, zakończyło się ono podpisaniem protokołu rozbieżności. Związki zawodowe w spółce chcą podwyżki wynagrodzeń o 700 zł z wyrównaniem od 1 grudnia 2021 r. Zarząd Polregio informuje, że podwyżka w oczekiwanej przez związki zawodowe wysokości, to roczny koszt ok. 124 mln zł. W jego opinii oznaczało by to stratę finansową dla spółki i utratę rentowności.

Polregio to największy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce. Udział firmy w rynku wynosi około 27 proc. Większościowym udziałowcem spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu.